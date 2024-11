L’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a été sacré dimanche champion du monde 2024 de MotoGP après sa 3e place au Grand Prix de Barcelone, 20e et dernière manche de la saison sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo (Espagne).

Vice-champion du monde l’an dernier, le Madrilène de 26 ans a détrôné le double tenant du titre, l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), vainqueur dimanche, et décroche sa première couronne mondiale dans la catégorie reine du motocyclisme.

Quatrième sur la grille dimanche, l’Espagnol, qui avait abordé la dernière course de la saison avec 19 longueurs d’avance, a finalement devancé le Turinois, parti en pole position, de 10 points (508 à 498).

C’est la première fois dans l’histoire du MotoGP qu’un pilote d’une équipe satellite est sacré champion du monde. La formation italienne, qui rejoindra le giron de Yamaha la saison prochaine après dix ans auprès de Ducati, avait déjà créé la surprise l’an passé en remportant le classement des équipes grâce à Martin et au Français Johann Zarco.

Sous le soleil catalan, Bagnaia a survolé une course qu’il a menée de bout en bout pour s’adjuger une 11e victoire en Grand Prix cette saison contre seulement trois à son rival, mais cela n’a pas été suffisant pour réaliser le triplé. Le « Martinator » a en effet été plus régulier que « Pecco » avec 10 deuxièmes places et 16 podiums au total en 20 GP cette année.

Le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) est monté sur la deuxième marche du podium dimanche sur ses terres pour s’assurer la troisième place au championnat devant l’Italien Enea Bastianini (Ducati), septième à Montmelo.

Pour son 255e et dernier Grand Prix en MotoGP, le local de l’étape Aleix Espargaro (Aprilia), né à quelques kilomètres du circuit, a pris la cinquième place à l’issue d’une superbe course où il aura dans un premier temps protégé son grand ami Jorge Martin, avant de livrer un magnifique duel avec son compatriote Alex Marquez (Ducati-Gresini), finalement quatrième.

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Honda-LCR) ont mis un terme à leur saison compliquée en terminant respectivement 11e et 14e.