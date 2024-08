Le pilote italien Francesco Bagnaia (C) de l'équipe Ducati Lenovo célèbre avec les membres de son équipe après avoir remporté la course MotoGP autrichienne au Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche, le 18 août 2024. © Jure Makovec / AFP

Le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté sans trembler le Grand Prix d’Autriche de MotoGP, 11e manche sur 20 de la saison, dimanche au Red Bull Ring de Spielberg.

L’Italien, déjà vainqueur du sprint samedi, a survolé la course et devancé le vice-champion du monde espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), ainsi que son équipier et compatriote Enea Bastianini (Ducati).

« Mon rythme et celui de Jorge (Martin) ont été incroyables aujourd’hui. J’essayais de faire un peu mieux que lui à chaque tour et j’ai réussi. Il a fallu faire attention à la gestion des pneus en fin de course mais ça s’est bien passé et je suis vraiment très content », a déclaré Bagnaia.

L’Espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini), sextuple champion du monde de MotoGP, a pris la quatrième place au terme d’une folle remontée: troisième sur la grille, il a manqué son départ puis a été percuté par l’Italien Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) et s’est retrouvé relégué au 13e rang à l’issue du premier tour. Mais comme souvent, il a dépassé ses adversaires les uns après les autres pour terminer au pied du podium.

Sur les terres de son équipe KTM, le Sud-Africain Brad Binder a pris une belle cinquième place après s’être élancé en 12e position, devant l’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et l’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia).

Le Top 10 est complété par Morbidelli et les Espagnols Aleix Espargaro (Aprilia) et Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Au classement du championnat du monde, Bagnaia prend seul les commandes avec cinq longueurs d’avance sur Martin, alors que Bastianini et Marquez sont relégués très loin, à respectivement 61 et 83 points.

Les deux Français, en revanche, ont connu une course catastrophique sur le vallonné tracé du Red Bull Ring puisqu’ils ont terminé hors des points: Fabio Quartararo (Yamaha), sanctionné pour être sorti trop de fois en dehors des limites de la piste, a fini 18e alors que Johann Zarco (Honda-LCR) a pris la 21e et avant-dernière place.