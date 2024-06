Le pilote italien Ducati n°01 Francesco Bagnaia arrive sur la grille avant la course italienne de MotoGP au Mugello le 2 juin 2024. © Marco Bertorello / AFP

L’Italien Francesco Bagnaia a remporté samedi la course sprint du Grand Prix moto des Pays-Bas devant l’Espagnol Jorge Martin, sur lequel il grignote l’écart les séparant au championnat du monde de MotoGP.

Sur sa Ducati officielle, Bagnaia, parti en pole position, n’a pas fait de détail, terminant avec plus de deux secondes d’avance sur Martin, au guidon lui de la Ducati de l’écurie semi-officielle Pramac.

« C’est toujours incroyable de gagner ici à Assen », a souligné « Pecco » Bagnaia qui a déjà gagné sur le légendaire circuit néerlandais en 2022 et 2023. « Ce n’est que samedi mais nous sommes très contents de cette victoire et nous sommes confiants pour demain » dimanche et le Grand Prix.

« Après les difficultés d’hier, je ne m’attendais pas à être sur le podium aujourd’hui. Nous avons beaucoup travaillé mais Pecco était sur une autre planète et je ne pouvais le suivre », a admis Jorge Martin.

La 3e place est revenue à l’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia). Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a lui fini 8e et marque deux points au championnat.

Quant à Marc Marquez, 3e au championnat, il a lourdement chuté au 2e tour de la course sur sa Ducati-Gresini, sans dommage pour lui.

Au championnat du monde, Martin ne compte plus que 15 points d’avance sur Bagnaia, contre 18 avant cette course. Le double champion du monde 2022/2023 aura à nouveau l’occasion de réduire l’écart, voire de prendre le commandement, lors du Grand Prix dimanche, qui verra le vainqueur gagner 25 points pour 20 à son second.