La sélection féminine marocaine des moins de 17 ans de football a perdu face à son homologue zambienne sur le score de 3 buts à 1, samedi au National Heroes Stadium de Lusaka, en match aller comptant pour le 4e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine.

Les buts de la Zambie ont été marqués par Namute Chileshe, qui a signé un triplé (13e, 24e, 82e), alors que Kawtar Azraf a réduit l’écart en faveur de la sélection marocaine (37e).

نهاية مباراة الذهاب بفوز منتخب زامبيا أمام منتخبنا الوطني النسوي لأقل من 17 سنة

Full time! 🇿🇲3-1🇲🇦

Catching up on Saturday for the second leg pic.twitter.com/CLZrMu62Up

