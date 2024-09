Les Lioncelles de l’Atlas U20 ont concédé la défaite face à la sélection du Paraguay, lors de leur premier match au Mondial qui se déroule en Colombie, du 31 août au 22 septembre 2024, cette nuit du dimanche au lundi à minuit.

Début décevant pour les Lioncelles de l’Atlas lors de leur premier match à la Coupe du monde de football U20 Colombie 2024.

Bien que motivées, les protégées de Jorge Vilda, plombées par un manque d’efficacité et des erreurs de la gardienne El Jebraoui, ont concédé une défaite rageante contre les Paraguayennes (0-2) à l’Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Bien entrées dans la partie avec un tir de Jbilou qui a frappé la barre sur une énorme occasion, les Lioncelles ont cependant craqué en défense lorsque Naini s’est fait mystifier par Fatima Acosta, qui a ouvert le score en lobant El Jebraoui à la 36e minute.

De retour des vestiaires, les Marocaines ont montré une véritable réaction, à l’image de ce tir de Said qui a frôlé le petit filet, mais l’attaquante paraguayenne Fatima Acosta a réussi à doubler la mise sur penalty accordé après vérification de la VAR à la 56e minute.

