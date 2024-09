Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés ce jeudi aux huitièmes de finale du Mondial de futsal après leur victoire contre le Panama (6-3).

Les hommes de Hicham Dguig ont assuré leur qualification aux huitièmes de finale de la Coupe du monde de futsal qui se déroule actuellement en Ouzbékistan. Ce jeudi, les Lions de l’Atlas jouaient leur deuxième match de la phase de groupe contre le Panama. La rencontre s’est soldée par une victoire du Maroc sur le score de 6-3.

نهاية المقابلة بفوز منتخبنا الوطني أمام منتخب بنما 👏🏻 🏁 Full time !! 🇲🇦6-3🇵🇦 𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙍𝙔 for our National Futsal Team against Panama ✅ #DimaMaghrib | #FutsalWC pic.twitter.com/xEMPJRoM1b

Les buts du Maroc ont été inscrits par Soufiane Charraoui (5e, 16e), Idriss Raiss El Fenni (21e, 35e) ainsi que le capitaine Soufiane El Mesrar (1re, 21e).

Lire aussi. Mondial de futsal 2024: le Maroc bat le Tadjikistan (4-2)

Avec leurs 6 points, les protégés de Dguig se trouvent en tête du groupe E en attendant le match qui opposera le Portugal (3 points) au Tadjikistan (0 point). Cette rencontre est prévue pour aujourd’hui à partir de 16h00 marocaine.

ادريس الرايس فني رجل مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب بنما 🌟

Idriss Raiss El-Fenni selected as the player of the match against Panama 👏🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 | #FutsalWC pic.twitter.com/Ll3BqjUiQr

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 19, 2024