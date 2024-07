La candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour accueillir la Coupe du Monde 2030 a franchi une étape « significative » avec le dépôt officiel du dossier de candidature complet à la Fédération internationale de football (FIFA), lors d’un événement qui s’est tenu lundi dans les bureaux de la FIFA à Paris, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football.

Le dossier de candidature officiel a été remis au président de la FIFA, Gianni Infantino, par les présidents des trois Fédérations de football candidates: Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fernando Gomes, président de la Fédération Portugaise de Football, et Álvaro de Miguel, secrétaire général de la Fédération royale espagnole de football, au nom du président Pedro Rocha, précise la même source.

« Vos trois pays ont déjà beaucoup donné au football, des pays avec une grande passion pour le jeu, de grandes capacités d’organisation et une vision commune de ce que le football et ses valeurs devraient être! C’est fantastique que vous ayez uni deux continents dans le rêve d’organiser la Coupe du Monde de la FIFA! Le football unit le monde et vous le prouvez avec cette candidature« , a déclaré Infantino, lors de la réception du dossier de candidature des Fédérations candidates.

A cette occasion, les responsables des trois Fédérations candidates ont présenté la vision de leur candidature tripartite. Lekjaa a ainsi souligné que « nous sommes fiers et honorés de présenter une candidature historique pour nos trois pays, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI« .

« Nous sommes véritablement convaincus que notre candidature constituera un patrimoine pour les générations d’aujourd’hui et un héritage pour celles de demain. Nous œuvrons pour que la Coupe du Monde de la FIFA 2030 rassemble les peuples du monde entier et fasse la fierté de tous les Africains« , a-t-il ajouté.

De son côté, Gomes, a relevé que « le dossier de candidature que nous avons soumis ici aujourd’hui propose une vision pour l’avenir, où l’aspect environnemental est un pilier structurant de l’événement. Il intègre les besoins de la compétition avec les attentes et l’avenir des villes et des populations qui accueilleront la Coupe du Monde, tout en promouvant l’inclusion et la diversité comme fondement solide de notre proposition!« .

« Il y a 42 ans, notre pays a organisé une Coupe du Monde: Espagne 1982. Plus de 40 % de notre population n’étaient pas encore nés à cette époque. La Coupe du Monde de la FIFA 2030 réunira les générations qui l’ont vécue et celles qui ne l’ont pas connue. Elle unira également trois pays et deux continents, laissant ainsi un héritage intergénérationnel, international et intercontinental« , a indiqué, pour sa part, de Miguel.

Animée par l’ambition d’organiser une compétition « pour le football, pour le monde, pour demain« , la candidature conjointe pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 est incarnée par le slogan « YallaVamos ».

« Ce slogan symbolise un effort proactif pour faire avancer le football à l’échelle mondiale« , souligne le communiqué, notant que des efforts considérables ont déjà été déployés tout au long de la campagne pour promouvoir cette vision, la candidature ayant des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux.

En réunissant deux continents, ajoute-t-on, « cette candidature ouvre une nouvelle page dans l’histoire centenaire de la Coupe du Monde masculine de la FIFA. Pour célébrer cela, la candidature met l’accent sur la construction de ponts entre les cultures, offrant un environnement accueillant aux fans et aux visiteurs de tous horizons, et laissant un véritable héritage en termes de durabilité, d’innovation, d’investissement et d’impact social« .

Détaillant la vision de la candidature et la planification technique, y compris le transport, l’hébergement et les infrastructures proposées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030, l’achèvement du dossier de candidature représente « une étape majeure pour les efforts d’organisation de la candidature« , poursuit le communiqué, relevant que le dossier de candidature complet sera publié par la FIFA en temps voulu.

La candidature conjointe pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 est soutenue par un groupe impressionnant d’ambassadeurs, dont des légendes du football de chaque nation – Luis Figo, Andres Iniesta et Nourredine Naybet – et la légende Emmanuel Adebayor, ainsi que des joueurs de premier plan des équipes nationales masculines et féminines actuelles: Cristiano Ronaldo, Achraf Hakimi, Dolores Silva, Ghizlane Chebbak, Alvaro Morata, Irene Paredes et Yassine Bounou.

La décision finale pour les pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 sera prise par un vote du Congrès de la FIFA le 11 décembre 2024.