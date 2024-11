À la suite d’une évaluation approfondie de chaque candidature, incluant des visites d’inspection dans les pays candidats, la FIFA a publié les rapports d’évaluation des candidatures pour les éditions de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 et 2034, validant ainsi la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal.

La FIFA a publié le rapport d’évaluation technique de la candidature conjointe de l’Espagne, du Portugal et du Maroc pour la Coupe du Monde 2030, dans lequel les trois pays ont obtenu une note moyenne de 4,2 sur 5.

Cette note, sur 5, valide la capacité de la candidature à accueillir l’événement, dont les villes hôtes seront officialisées le 11 décembre prochain.

Bien que cette candidature soit la seule en compétition, elle reste soumise au processus habituel de sélection. La décision finale concernant son officialisation en tant que ville hôte sera prise lors d’un Congrès extraordinaire de la FIFA, prévu pour le 11 décembre.

Candidature « complète et solide«

L’évaluation souligne plusieurs aspects positifs de la candidature, la qualifiant de « complète et solide« . Selon le rapport, « la proposition combine des installations emblématiques et consolidées utilisées par certains des clubs les plus célèbres du monde, avec des projets de modernisation et de construction de nouveaux stades« . Toutefois, deux domaines importants ont obtenu une note moins favorable, représentée par la couleur jaune : les stades et le cadre contractuel et juridique.

Le stade Hassan II en lice pour la finale

Trois stades répondent aux exigences nécessaires pour accueillir les matchs les plus importants du tournoi, y compris la finale. Parmi eux, le Santiago Bernabéu se distingue, largement considéré comme le favori. On trouve également le Camp Nou, qui, après sa rénovation, aura une capacité de 103 447 spectateurs. Enfin, le Grand Stade Hassan II à Casablanca sera le plus grand stade proposé, avec une capacité de 115 000 personnes, bien que sa construction soit prévue pour être achevée en 2028. La FIFA aura le dernier mot sur le choix du stade final.

Démolition et construction de nouveaux stades

L’édition de 2030 aura un format spécial en raison de la célébration du centenaire de la Coupe du Monde, un événement qui sera marqué par trois matchs d’ouverture en Amérique du Sud.

Selon le rapport, « séparément, les pays [Uruguay, Argentine et Paraguay] ont rempli les exigences minimales pour organiser chaque match de célébration du centenaire« . Cette particularité renforce le caractère symbolique du tournoi, qui reliera deux continents dans un hommage au premier Mondial, organisé en Uruguay en 1930.

Logistique facilitée

Le rapport technique met en avant l’avantage d’une géographie relativement compacte entre les villes hôtes proposées, facilitant ainsi la logistique du tournoi. Avec 17 villes hôtes, la candidature cherche à « unir et transcender les frontières« , conformément au slogan de la FIFA : « Le football unit le monde« .

De plus, elle met en avant le soutien inconditionnel des gouvernements nationaux, régionaux et municipaux des trois pays, comme en témoigne la remise de toutes les garanties requises.

De solides perspectives commerciales

Du point de vue commercial, la candidature présente de solides perspectives de revenus, incluant les droits audiovisuels, les sponsors et les billets pour les matchs. Selon la FIFA, cette combinaison offre une base robuste pour garantir la viabilité économique du tournoi. La candidature de l’Arabie Saoudite pour le Mondial 2034 a également été soutenue, avec une note légèrement supérieure de quelques dixièmes.

Following a thorough assessment of each bid, including inspection visits to the bidding countries, FIFA has published the bid evaluation reports for the 2030 and 2034 editions of the FIFA World Cup™. ▶️https://t.co/DH5ZPNlNVp pic.twitter.com/bb0pPkuock — FIFA Media (@fifamedia) November 30, 2024

Défis et garanties

Bien que l’évaluation soit globalement favorable, le rapport souligne la nécessité d’un suivi étroit pour garantir que les projets de construction et de rénovation des stades respectent les délais. Le Maroc, par exemple, a déjà lancé des travaux dans plusieurs stades, dont la plupart seront prêts pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La qualité des plans et l’engagement des trois pays inspirent confiance quant à leur capacité à surmonter ces défis.

Lire aussi: Finale du Mondial 2030 en Espagne: malgré les précisions de Lekjaa, Marca persiste

« La FIFA collaborera dès le départ avec les pays hôtes désignés afin d’organiser une édition inoubliable de la Coupe du Monde, célébrant le centenaire de la première édition, qui apportera des bénéfices durables et importants pour le football et sa communauté mondiale« , indique le rapport. L’ambition de ce projet est de « profiter de la passion collective pour le football dans les trois pays afin de rapprocher les gens » et de renforcer la connexion entre l’Europe et l’Afrique.

Lire aussi: Mondial 2030: Populous publie de nouvelles images du Grand Stade Hassan II

Le Mondial 2030 promet d’être une édition historique, non seulement en raison de son format unique, mais aussi grâce à la collaboration entre trois nations ayant une riche tradition footballistique. L’Espagne, le Portugal et le Maroc se préparent à écrire un nouveau chapitre de l’histoire du sport roi, tandis que la décision finale de la FIFA marquera la prochaine étape de ce chemin commun.