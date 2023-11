L’annonce a été faite hier jeudi par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Sept équipes nationales africaines joueront leurs matchs de qualification au prochain mondial sur les pelouses du Royaume.

Ce mois-ci, les pelouses de certains stades du Maroc abriteront les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Il s’agit des matchs de pas moins de 7 sélections africaines.

Cette initiative intervient dans le cadre des « dispositions des accords de partenariat et de coopération liant la FRMF à plusieurs associations africaines », indique la fédé marocaine sur son site. Après avoir reçu les demandes de ces sélections, la FRMF répondu pour « l’organisation au Royaume du Maroc de leurs matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ».

Ainsi, ces rencontres auront lieu ce mois à partir du 15 novembre et se poursuivront jusqu’au 21 de ce même mois. Quant à la sélection marocaine, celle-ci a seulement un match de prévu pour l’instant après le retrait de l’Erythrée. Les Lions de Walid Regragui affronteront donc leurs homologues Tanzaniens le 21 novembre.

منتخبات إفريقية تختار المغرب لإستضافة مبارياتها ضمن تصفيات كأس العالم

African teams have chosen Morocco as the destination for their World Cup qualification matches pic.twitter.com/TISfqGCUn5

