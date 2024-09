La Croatie, l’Afghanistan et le Venezuela ont décroché les derniers billets pour les huitièmes de finale du Mondial-2024 de futsal, en Ouzbékistan, en tant que meilleures troisièmes équipes de la phase de poules, qui a pris fin dimanche avec les matches de la troisième journée des groupe E et F.

Totalisant toutes trois points, les équipes croate (groupe B), afghane (groupe C) et vénézuélienne (groupe F) ont se sont qualifiées grâce à un goal average favorable de respectivement -1, -2 et -6, aux dépens du Panama (groupe E), avec 3 unités et -7 et de la Libye (groupe D), qui a obtenu 3 points et -9 de différence de buts.

Le quatrième billet des huitièmes de finale en tant que meilleur troisième avait été assuré par le Costa Rica (groupe A) dès vendredi dernier, après avoir cumulé 4 points.

En plus de ces sélections, le Paraguay et les Pays-Bas du groupe A, le Brésil et la Thaïlande (groupe B), l’Argentine et l’Ukraine (groupe C), l’Espagne et le Kazakhstan (groupe D), le Portugal et le Maroc (groupe E) et l’Iran et la France (groupe F), se sont qualifiés en tant que, respectivement, premiers et deuxièmes de leurs groupes.

Les huitièmes de finale se dérouleront du 24 au 27 septembre, alors que les quarts sont prévus les 29 et 30 septembre, les demies les 2 et 3 octobre et la finale et le match de classement le 6 du même mois.