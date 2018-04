Yémen: des raids aériens font au moins 20 morts lors d'un mariage

Au moins 20 personnes ont été tuées et 40 blessées dans des raids aériens qui ont touché une cérémonie de mariage dimanche soir dans le nord-ouest du Yémen, ont indiqué lundi des secouristes.

Un responsable local, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a donné un bilan de 23 morts, dont des femmes et des enfants, et de 36 blessés dans deux raids.

Les rebelles Houthis, qui contrôlent la région, ont attribué les frappes à la coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient depuis 2015 au Yémen pour soutenir les forces progouvernementales.

Les raids ont touché la localité de Bani Qais, située dans la province de Hajja et proche de la ligne de front d'après le responsable local.

Quarante blessés ont été admis dans un hôpital de la capitale provinciale, a indiqué sur Twitter Médecins sans frontières, qui soutient cet établissement.

Following air strikes last night in Bani Qays, @MSF-supported hospital in #Hajjah has received at least 40 injured. Medical teams are working around the clock to provide assistance to the victims.

— أطباء بلا حدود-اليمن (@msf_yemen) April 23, 2018