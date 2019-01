Yémen: six militaires tués dans l'attaque de drone contre une base loyaliste

Six militaires ont été tués et 12 autres personnes, dont des officiers et des responsables locaux, blessées dans une attaque de drone jeudi contre une parade militaire sur une base loyaliste du sud du Yémen, a annoncé un hôpital local.



L'attaque a visé la base aérienne d'Al-Anad, la plus grande du Yémen, utilisée dans le passé par des forces spéciales américaines pour traquer les jihadistes d'Al-Qaïda au Yémen. Les morts et les blessés ont été admis à l'hôpital Ibn Khaldoun de Houta, capitale de la province de Lahj, selon des responsables de l'établissement. Selon un responsable militaire loyaliste, le chef d'état-major de l'armée loyaliste, le général Abdallah al-Nakhi, son adjoint, Saleh Zendani, et le gouverneur provincial, Ahmed Abdallah Turki, étaient présents à la parade militaire. Lire aussi: Yémen: le cessez-le-feu sera appliqué à partir de mardi à Hodeida L'attaque est intervenue au lendemain d'un appel de l'émissaire de l'ONU pour le Yémen Martin Griffiths qui a réclamé aux belligérants "des progrès substantiels" après les accords obtenus en décembre en Suède, alors que 80% de la population dépend toujours de l'aide humanitaire internationale. Lire aussi: Yémen: violents combats et raids aériens à Hodeida malgré la trêve La base d'Al-Anad était notamment utilisée dans le passé par des forces spéciales américaines pour traquer et attaquer des jihadistes d'Al-Qaïda avant la guerre qui a éclaté il y a quatre ans. Elle a été occupée par les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, durant leur avancée vers le sud du Yémen en 2015, mais les forces progouvernementales, appuyées par l'Arabie saoudite, les en ont délogés la même année.