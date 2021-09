L’ambassade des États Unis adresse ses félicitations au Maroc à travers un message diffusé en début de soirée sur son compte Twitter, pour le succès des élections de ce mercredi 8 septembre.

Dans le cadre des élections au Maroc et après la fermeture des bureaux de vote, l’ambassade des Etats-Unis à Rabat a exprimé ses félicitations pour le succès de ce triple scrutin (communales, régionales, législatives) qu’a organisé le royaume dans un contexte de transparence.

«L’ambassade des Etats-Unis félicite le Royaume du Maroc d’avoir organisé avec succès des élections aujourd’hui. Notre engagement commun envers les processus démocratiques renforce notre partenariat de 200 ans», affirme la représentation diplomatique des Etats-Unis dans ce tweet.

The United States Embassy congratulates the Kingdom of Morocco on successfully holding general elections today. Our shared commitment to democratic processes strengthens our 200 year partnership.

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) September 8, 2021