Les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre l’Iran visant notamment le ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité, accusé d’être responsable de la cyberattaque massive ayant visé l’Albanie en juillet.

« Nous ne tolérerons pas les activités cyber de plus en plus agressives de l’Iran qui cible les Etats-Unis et leurs alliés et partenaires », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor, Brian Nelson, dans un communiqué annonçant ces sanctions qui visent principalement le ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité (MOIS) et son ministre Esmail Khatib.

L’Albanie, membre de l’Otan, a dit avoir subi des cyberattaques massives en juillet attribuées par Washington et Tirana à l’Iran. Tirana a depuis lors rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran.

Selon Tirana, le pays balkanique a subi une « cyberattaque lourde contre les infrastructures numériques du gouvernement albanais visant à les détruire », le 15 juillet dernier, mais qui « a échoué ».

L’Iran a qualifié d' »infondées » les accusations de l’Albanie.

Selon le Trésor américain, le ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité supervise plusieurs réseaux de cyber-espionnage et de piratage dans le monde. Il en cite un en particulier, prénommé « MuddyWater » (eaux troubles), qui mène des cyberattaques depuis 2018, profitant de la vulnérabilité de systèmes informatiques étrangers pour s’accaparer des données sensibles.

Les sanctions prévues concernent notamment le gel de l’ensemble des avoirs et biens possédés par les personnes désignées aux Etats-Unis et interdit aux entreprises américaines, dont les banques, de commercer avec eux.

La veille, les Etats-Unis avaient annoncé d’autres sanctions à l’encontre des Gardiens de la révolution et plusieurs entreprises iraniennes, impliqués dans la livraison de drones de combat à destination de la Russie en vue d’être déployés dans le conflit ukrainien.