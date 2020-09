Walt Disney World engage une action en justice contre le pavillon du Maroc

Walt Disney World a enclenché une procédure de saisie auprès de l’État de Floride contre Marrakech Moroccan Restaurant, LLC, la société qui exploite les restaurants et les magasins de l’ensemble du pavillon du Maroc au parc d’attractions EPCOT, situé près d’Orlando.

Walt Disney World a initié une procédure juridique contre les exploitants des restaurants et magasins du pavillon du Maroc en difficultés au parc EPCOT, rapporte WDW News Today, un média spécialisé dans l’actualité des parcs Disney.

Sur ce document, on apprend que Disney réclame une garantie contre «tous les biens, l’inventaire, le mobilier et tous les autres biens personnels appartenant au débiteur qui sont ou peuvent être placés dans les installations et tous les produits de ce qui précède.

On y précise également que «mobilier» désigne tout inventaire, ameublement, mobilier, fournitures, équipement et autres objets personnels requis ou souhaités par le débiteur pour le parrainage et l’exploitation des installations. «Installations» concerne tous les restaurants, cafés, restaurants à service rapide, zones de vente au détail, zones de concession, kiosques, stands d’hôtesse, zone arrière de la maison, zones de stockage, zones de bureaux et toutes autres zones sur lesquelles le débiteur exerce ses activités situées au pavillon du Maroc au parc Epcot et ayant une adresse physique au 1788-1790 Avenue of the Stars, ville de Bay Lake, Floride.

Sévèrement touché par la crise financière liée à la pandémie du covid-19 (fermeture des parcs), le restaurant Marrakech a récemment sollicité un prêt PPP (Paycheck Protection Program) de 1 à 2 millions de dollars, soit un programme établi dans le but d’aider les entreprises américaines touchées par la pandémie actuelle.

Le prêt recense au total 260 emplois conservés grâce aux fonds acquis. Si le restaurant Marrakech reste fermé pour le moment, le pavillon du Maroc a rouvert avec Spice Road Table et quelques magasins. Le café Tangierine a quant à lui temporairement fermé ses portes début août, lit-on sur WDW News Today.

Pendant sa fermeture, le Pavillon du Maroc avait publié une liste d’offres d’emplois pour anticiper les besoins en ressources humaines de la réouverture, comme responsables de marchandise ainsi que responsables sur leur site de service rapide. Le pavillon du Maroc en particulier est l’un des pavillons sélectionnés qui fonctionne indépendamment de Disney, souligne le média anglophone.