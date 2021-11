C’est un scénario digne d’Hollywood, et pourtant bien réel. La Nasa a fait décoller dans la nuit de mardi à mercredi une mission inédite: en projetant un vaisseau à 24.000 km/h contre un astéroïde, elle espère en modifier sa trajectoire et ainsi aider l’humanité à se protéger d’une potentielle collision à l’avenir.

La mission, baptisée DART (fléchette, en anglais), a décollé depuis la base californienne de Vandenberg à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, à 22H21 locales mardi (06H21 GMT mercredi).

« Astéroïde Dimorphos, nous venons vous chercher », a tweeté la Nasa après le lancement.

