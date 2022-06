Sur les 157 100 demandes de visa Schengen au Maroc en 2021, 39 520 ont été rejetées, soit un taux de 27,6 %, ce qui est bien supérieur au taux de rejet mondial moyen des demandes Schengen (13,5 %). Les pays qui ont proportionnellement rejeté le plus de demandes sont la Finlande (69 %), l’Italie (37 %) et la France (35 %).

Le Maroc figure parmi les cinq premiers pays où le plus grand nombre de demandes de visa Schengen ont été déposées, rapporte le site Schengen Visa Info. En tête de classement, se trouvent la Russie avec plus de 510 000 demandes et l’Ukraine (plus de 188 000 demandes), un phénomène qu’on comprend au regard de la guerre entre les deux pays à l’origine d’un exode de masse.

Au Maroc, 157 100 demandes de visa Schengen ont été déposées en 2021 par des ressortissants et des résidents dans les ambassades, consulats et centres de visa européens, révèlent les statistiques récemment publiées par l’institution.

En 2021, le Maroc est répertorié comme la cinquième source de demandes de visa Schengen, malgré une baisse de 77,7 % du nombre de demandes déposées dans ce pays par rapport à 2019, année durant laquelle 705 293 demandes avaient été déposées.

Sur les 157 100 demandes déposées en 2021 au Maroc, 39 520 ont été rejetées, soit un taux de 27,6 %, ce qui est bien supérieur au taux de rejet mondial moyen des demandes Schengen (13,5 %), explique le média.

Plus de la moitié de ces demandes de visa (84 499) ont été déposées dans les ambassades, consulats et centres de visas espagnols dont 15 137 rejets (17 %), suivis de la France avec 58 310 demandes et 20 369 rejets (35 %).

Le reste des demandes de visa Schengen au Maroc en 2021 ont été déposées auprès des missions représentatives et des centres de visas suivants :

Pays Nombre total de demandes Nombre de demandes rejetées Pays-Bas 4 811 1 120 (23%) Italie 4 266 1592 (37%) Belgique 1 991 626 (31%) Allemagne 794 187 (23,5%) Suisse 667 68 (10%) Suède 612 189 (31%) Portugal 441 14 Finlande 267 166 (69 %) Hongrie 132 29

Autriche 127 2 Pologne 83 5 Grèce 60 5 République tchèque 40 11

Les cinq pays les plus demandés en termes de visas Schengen par les ressortissants marocains ou résidents au Maroc (par ordre décroissant) sont l’Espagne, la France, les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique. Les pays qui accusent le plus de rejets de ces demandes sont la Finlande (69 %), l’Italie (37 %), la France (35 %), la Belgique et la Suède (31 %), puis l’Allemagne (23,5 %) et les Pays-Bas (23 %).

Pour rappel, Paris a décidé l’année dernière de durcir les conditions d’obtention des visas à l’égard du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie. En cause: le «refus» de ces trois pays de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France.

De son côté, Besart Bajrami, fondateur de SchengenVisaInfo.com, explique la baisse du nombre de demandes de visa Schengen dans le monde de 16 955 541 en 2019 à 2 926 104 en 2021 par la fermeture des frontières par les pays Schengen, dans le but d’empêcher la propagation de la pandémie.

«Même dans les pays qui ont rouvert leurs frontières en 2021, il y a eu tellement de changements chaque semaine sur les conditions d’entrée et de sortie, que cela a découragé les voyageurs, en particulier les touristes, de planifier un voyage dans l’UE, et donc de demander un visa Schengen», souligne Bajrami.

Il souligne également qu’une grande partie des pays européens ont maintenu les frontières fermées aux voyageurs en provenance de l’extérieur du bloc, n’autorisant qu’un nombre limité de ceux originaires des pays tiers et épidémiologiquement sûrs à entrer sur leur territoire.

Le 30 juin 2020, lorsque le Conseil des ministres de l’UE a publié la liste mentionnée par Bajrami, le Maroc en faisait partie, aux côtés de 14 autres pays tiers.

Peu de temps après, le 7 août 2020, le Conseil de l’UE a émis une recommandation révisée à l’intention de l’UE et des États membres de l’espace Schengen, leur conseillant de réintroduire l’interdiction d’entrée pour les résidents du Maroc en raison d’une augmentation du nombre de cas de coronavirus au Maroc.

En 2020, le nombre de demandeurs marocains de visas Schengen s’élevait à 180 443, un nombre un peu plus haut qu’en 2021 en raison du laps de temps avant la fermeture des frontières en mars 2020 pendant lequel certains pays de l’UE ont délivré des visas aux Marocains.