L’invasion de l’Ukraine déclenchée jeudi par le président russe Vladimir suscite une vague de condamnations, principalement chez les pays occidentaux.

Le président Joe Biden a dénoncé « l’attaque injustifiée » contre l’Ukraine, reprochant à la Russie d’avoir déclenché une « guerre préméditée », dont elle sera seule « responsable ».

« Au nom de l’humanité, ramenez vos troupes en Russie ! », a demandé à Vladimir Poutine le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. « C’est le moment le plus triste de mon mandat » à la tête de l’ONU, a-t-il ajouté.

« Nous condamnons fermement l’attaque injustifiée de l’Ukraine par la Russie », ont déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel, estimant que cette offensive est « non-provoquée ».

Russian forces invaded Ukraine, a free and sovereign country.

We condemn this barbaric attack, and the cynical arguments used to justify it.

Later today we will present a package of massive, targeted sanctions.

