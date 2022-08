Le jeu vidéo « Stray », dont le protagoniste est un chat de gouttière, a conquis de nombreux humains depuis sa sortie en juillet. De manière plus surprenante, le titre suscite aussi la fascination des félins.

Sur Twitter, le compte « Cats Watching Stray » (« Chats regardant Stray »), qui répertorie les réactions les plus loufoques de chats observant les péripéties du héros moustachu, compte déjà plus de 37.000 abonnés.

Dans « Stray », un quadrupède arpente une cité souterraine peuplée d’humanoïdes et d’étranges créatures. A l’aide d’un drone, le matou doit résoudre une série d’énigmes pour remonter à la surface.

« On a fait ce jeu avec une vraie passion pour nos compagnons », explique Swann Martin-Raget, producteur chez BlueTwelve, le studio français derrière cette production.

Un large partie de l’équipe possède un chat et lui-même partage son domicile avec deux colocataires à fourrure, Tao et Litchi.

