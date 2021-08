Un attentat « complexe » a fait plusieurs victimes, certaines américaines, jeudi près d’une des portes d’accès de l’aéroport de Kaboul, où se pressent depuis 12 jours des milliers d’Afghans soucieux de quitter le pays aux mains des talibans.

« Je confirme que l’explosion à Abbey Gate est due à un attentat complexe qui a fait un certain nombre de victimes américaines et civiles », a tweeté le porte-parole du Pentagone, John Kirby, sans faire état de morts pour le moment.

« Nous pouvons aussi confirmer qu’au moins une autre explosion s’est produite à ou près de l’hôtel Baron, qui se trouve à proximité d’Abbey Gate », l’un des trois points d’accès à l’aéroport, a-t-il ajouté.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021