Une fusillade a éclaté dans la discothèque «Opium», établissement situé sur le Paseo Marítimo de Marbella, dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont une femme dans un état jugé critique.

We just had a shooting with marbella opium, I am totally in shock 😭 #opiummarbella #BLACKCOFFEE pic.twitter.com/8Ox3WO9K7U

— Abdi Meriem (@meriemm_ad) July 18, 2022