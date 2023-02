Le président américain Joe Biden a effectué lundi une visite surprise à Kiev, la capitale de l’Ukraine, ont constaté des journalistes de l’AFP.

M. Biden a rencontré le président Volodymyr Zelensky dans la capitale ukrainienne, à quelques jours du premier anniversaire de l’invasion russe. Les alertes antiaériennes ont retenti lundi lors de la visite.

Pour le président ukrainien, cette visite est un « signe extrêmement important de soutien ».

« Joseph Biden, bienvenue à Kiev ! Votre visite est un signe de soutien extrêmement important pour tous les Ukrainiens », a indiqué M. Zelensky sur Twitter.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I’m in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.

— President Biden (@POTUS) February 20, 2023