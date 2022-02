Des forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien depuis la Russie et le Bélarus jeudi matin, ont indiqué les garde-frontières ukrainiens qui ont fait état dans un premier lieu de cinq morts dans leur rangs. Le bilan s’est alors alourdi atteignant les 40 soldats et une dizaine de civils tués, selon les autorités ukrainiennes.

Un militaire de la défense anti-aérienne a été tué dans la région de Zaporijjia (sud) alors que quatre garde-frontières ont péri dans diverses localités de la région de Kherson (sud), a précisé en début de matinée le ministère.

« Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tcherniguiv (nord, frontière bélarusse), Soumy (nord-est, frontière russe), Lougansk et Kharkiv (est, frontière russe) », selon le communiqué des gardes-frontières.

Il ajoute que « la plupart des unités de gardes-frontières ont été visées par des tirs dans ces mêmes régions ».

Une vidéo des gardes-frontières montre des véhicules militaires marqués de la lettre « Z » passer par un point de passage présenté comme étant entre la péninsule annexée de Crimée et la partie continentale de l’Ukraine.

« Suite à des tirs de roquettes (…) depuis le territoire de la Crimée occupée, un garde-frontière a été tué », ont-ils encore dit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi, dans une adresse à la nation, la rupture des liens diplomatiques avec Moscou, au premier jour de l’invasion de son pays par les forces armées russes.

« Nous avons rompu les liens diplomatiques avec la Russie », a-t-il déclaré alors que ces relations avaient été maintenues même après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

« Gains territoriaux »

L’armée russe a annoncé que les séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine qu’elle assiste ont réalisé des gains territoriaux face à l’armée ukrainienne, alors que Kiev est confronté depuis la matinée à une invasion militaire.

Selon le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, qui s’exprimait à la télévision, les rebelles ont avancé de trois kilomètres dans la région de Donetsk et d’un kilomètre et demi dans celle de Lougansk. Il a assuré que la Russie visait des cibles militaires et que les civils n’avaient « rien à craindre ».