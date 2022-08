Des pluies diluviennes se sont abattues hier après-midi sur la capitale française, entrainant des inondations dans plusieurs rues et certaines stations de métro.

Un violent orage a frappé Paris, hier, mardi 16 août, en fin d’après-midi. A 19 heures, plus de 40 millimètres de pluie étaient tombés en l’espace de 90 minutes, selon les relevés de Météo France à la station du parc Montsouris, soit quasiment «70% de ce qui tombe normalement en un mois tout cumulé», souligne un porte-parole à l’AFP.

La normale mensuelle de précipitations 1991-2020 pour cette station est en effet de 58 millimètres, ajoute-t-il, et a été dépassée ce mardi après deux épisodes de pluie récents.

Peu après 18 heures, plusieurs stations du métro parisien – sur les lignes 10, 12, 6, 9, 4 et 8 notamment – avaient successivement fermé leurs accès à cause des intempéries et notamment de l’eau de pluie qui dévalait certains escaliers donnant accès aux quais. Des images impressionnantes qui ont fait le tour des réseaux sociaux.

Une autre vue de Balard… pic.twitter.com/YxjLKcXP8X — karine lig (@KarineLig) August 16, 2022

Le trafic a repris progressivement en cours de soirée sur les lignes touchées par les intempéries.

Dans les rues aussi, les égouts n’ont pas suffi à absorber les fortes pluies et grêles qui ont conduit à des inondations. De nombreux internautes ont partagé des images de véhicules traversant le bitume submergé. « Paris plage », référence aux jetskis, canoës, péniches…, les commentaires sur la Toile sont pleins d’humour.

⛈ L'orage apporte des pluies diluviennes à Paris où de nombreuses rues sont inondées ! La station de la capitale enregistre 44 mm de pluie en 1 heure ! (via @ate_my_heart_) pic.twitter.com/vAy0NNhVZi — Météo Express (@MeteoExpress) August 16, 2022

Peu après 21H00, un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris a déclaré à l’AFP qu’excepté «quelques caves inondées», «aucune intervention significative» n’avait été déclenchée après les orages qui ont touché l’Ile-de-France. Des rafales de vent ont également emporté certains mobiliers de terrasses de café ou encore fait tombé des arbres. La station météo de la tour Eiffel a enregistré des rafales allant jusqu’à 104 km/h.

C’est juste un sentiment d’inondation, car avec le réchauffement climatique il devient urgent de lutter contre la sécheresse des sols. pic.twitter.com/lIYpYMP5uY — CT (@dragon4fear) August 16, 2022

Énormément de dégâts à Paris suite à la tempête 🌧️🌧️🌧️#Paris #Tempête pic.twitter.com/BDeD7Xfvzu — Mitra Etemad (@MitraEtemad) August 16, 2022

Paris n’est pas la seule région subissant les intempéries. Une grande partie de l’Hexagone est concernée par cet événement météorologique. Le Pas-de-Calais et une partie de l’ex-région Rhône-Alpes ont été placés mardi après-midi en vigilance orange, à leur tour menacés par des violents orages d’été qui continuaient de provoquer de fortes précipitations sur le littoral normand et l’arc méditerranéen, même si les dégâts matériels restent minimes à ce stade.

Météo France a en effet placé huit départements de l’arc méditerranéen en vigilance orange en raison de risques d’orages potentiellement violents ce mercredi, en particulier s’ils sont stationnaires, pouvant entraîner de forts cumuls de pluie.

L’Ain, l’Isère, le Rhône, la Haute-Savoie ainsi que le Pas-de-Calais ont rejoint la liste des départements les plus exposés au risque d’orages violents dans le bulletin de 16h00 de Météo-France, qui maintient l’ensemble de la métropole en vigilance jaune.

Lire aussi : Sur Terre, l’eau de pluie est partout impropre à la consommation, selon une étude

Active depuis mardi, la vigilance orange est maintenue pour l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var. Tandis que trois départements normands -la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime- sont également en vigilance orange depuis 14h00.

Dans le Sud-Est, après une accalmie passagère dans la matinée, de nouveaux orages se sont reformés sur les reliefs de l’Hérault et du Gard et des lignes orageuses sont apparus en mer avant de toucher à nouveau le Var et les Bouches-du-Rhône, « département le plus exposé avec des orages qui peuvent être durables et peu mobiles », précise l’institut météorologique, qui évoque des « orages d’été » sans qualifier l’épisode de « méditerranéen ».

« En fin d’après-midi, les orages s’évacuent finalement vers l’est de la région en perdant de leur activité », prévoit Météo-France, qui met en garde contre des précipitations violentes pouvant atteindre « 80 mm en peu de temps, avec de la grêle et de fortes rafales de vent de l’ordre de 80 à 100 km/h ».

Dans le Var, 54 mm ont été relevé en une heure à la Garde-Freinet, selon Météo-France. Entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, les cumuls de pluie entre Saint Gilles et les Saintes-Marie sont estimés autour de 70/80 mm.

Plus au nord, des « orages violents ont traversés le Stéphanois puis le Lyonnais », avec des rafales « jusqu’à 130 km/h » et de « la forte grêle ».

⛈ Images de l'orage accompagné de grêle & vents violents ayant frappé le nord de Saint-Étienne, ici depuis le CHU. Cet orage touche maintenant le Lyonnais ! (© Renaud Demesmay) pic.twitter.com/oVwUapb4Dc — Météo Express (@MeteoExpress) August 17, 2022

Dans ces régions, Météo-France prévoit des grêlons de « plus de 3 cm », mais avec des cumuls de pluies « en général inférieures à 30 mm » en raison du passage rapide des orages.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la précédente vague orageuse avait balayé le Sud-Est, de l’Aude au Var, mais aucun dégât notable n’avait été enregistré, selon les services de secours interrogés par l’AFP. La vigilance orange avait été levée dans la nuit pour l’Aude, le Tarn et l’Aveyron.

Selon les pompiers en milieu d’après-midi, les intempéries n’ont fait aucun dégât significatif dans les départements méditerranéens.

Au tribunal judiciaire de Marseille, de nombreux bureaux ont été inondés en raison d’une fissure dans une canalisation des eaux pluviales, a signalé le parquet sur Twitter. « Mais tout baigne à présent », a-t-il rassuré ensuite.