Vidéos-diapo. Le nouvel an dans le monde

Comme chaque année, l'Australie, avec un gigantesque feu d'artifice dans la baie de Sydney, a été l'un des premiers pays à célébrer la nouvelle année. Zoom sur les festivités dans le monde.

Le futur apparaît à l'est: les îles Samoa, les Fidji et la Nouvelle-Zélande ont été les premières à tourner la page d'une tumultueuse année 2018.

À Auckland, les douze coups de minuit, annoncés par un décompte lumineux projeté sur la fameuse Sky Tower, ont été marqués par un feu d'artifice tiré depuis le sommet de cette tour de télévision.

L'est de l'Australie a ensuite célébré la nouvelle année à 13h GMT. Pour la nuit de lundi à mardi, la plus grande ville d'Australie a mis en place le plus grand feu d'artifice jamais tiré sur l'emblématique Baie de Sydney devant environ 1,5 million de personnes. 2019 a été proclamée par l'ONU Année internationale des langues autochtones. La Baie de Sydney a donc été le théâtre de cérémonies célébrant les cultures aborigènes, y compris la projection d'animations sur les pylônes du Sydney Harbour Bridge.

Des engins pyrotechniques ont également été tirés à Singapour pour les festivités du Nouvel An. Singapour célébrera également le Nouvel An Chinois dans la nuit du 5 au 6 février.

Et puis ce fut au tour de la Chine d'entrer officiellement dans l'année 2019. Comme chaque année, la baie de Hong Kong s'est illuminée pendant de longues minutes avec un immense feu d'artifice.

Le Moyen-Orient a ensuite découvert la nouvelle année a son tour. Au Qatar, les personnes présentes au pied du Burj Khalifa ont pu admirer les feux d'artifice tirés depuis la plus haute tour du monde ainsi que des animations projetées sur sa façade.

Après l'Océanie et l'Asie, l'Europe a commencé elle aussi à accueillir 2019, à grands renforts de feux d'artifice et d'appels à l'unité et à la concorde, au terme d'une année tumultueuse. Le président Vladimir Poutine a invité les Russes, dans un message télévisé à travailler ensemble pour «améliorer le bien-être et la qualité de vie, afin que tous les citoyens de Russie ressentent des changements positifs dans l'année qui commence». «Nous devons être une équipe soudée et solide», a-t-il ajouté, tandis que des feux d'artifice éclataient dans le centre de Moscou enneigée.