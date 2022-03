En repli dans les sondages, Éric Zemmour a longuement déambulé avec ses partisans au Salon de l’agriculture vendredi, pour tenter de rebondir et faire émerger d’autres thèmes de campagne que la guerre en Ukraine.

« La guerre (en Ukraine) détourne l’attention des sujets majeurs pour la France dans les cinq ans qui viennent », a déploré le candidat d’extrême droite. « Géostratégiquement, nous sommes aspirés vers l’Est par cette guerre alors que nos problèmes sont au Sud », a-t-il ajouté en parlant d’immigration et de « choc des civilisations ».

Son équipe avait prévenu des militants Reconquête! de sa venue au salon de l’agriculture pour faire la claque dans les travées.

Un drapeau français, des « Zemmour président »: quelques jeunes partisans se sont fait entendre, à l’instar de Mattéo, 17 ans, un « patriote » d’Auvers-sur-Oise qui apprécie les positions de son candidat sur « l’identité ».

« Le roi et la reine »

La préparation minutieuse de la visite, puis l’ambiance sur place ont quelque peu crispé certains organisateurs du salon parisien.

« Repérages, re-repérages, et encore une fois, pendant plusieurs jours : l’équipe de Zemmour a été particulièrement pénible », glisse un familier de l’organisation du salon. « Quand ils sont arrivés ce (vendredi) matin (Zemmour et sa conseillère et compagne Sarah Knafo) », vers 8H40, « on aurait dit le roi et la reine d’Angleterre », lâche un autre.

La présence de jeunes militants dans les allées ne fait pas non plus l’unanimité dans l’équipe de M. Zemmour. « Je ne l’aurais pas organisé comme ça », avoue à l’AFP un proche du candidat à la présidentielle.

Juste après le passage du ministre de l’Economie Bruno Le Maire, M. Zemmour a commencé sa visite par de longues caresses à l’égérie du salon, la vache Neige, 4 ans, de race Abondance.

« Abondance, je ne connaissais pas », a souri l’ancien éditorialiste du Figaro et de CNews, qui assume régulièrement être un enfant de la ville – il est né à Montreuil et a grandi à Drancy, en banlieue parisienne – mais souligne son intérêt pour la ruralité.

M. Zemmour a évoqué les difficultés des agriculteurs et la question du « prix du lait », pendant que son conseiller en communication, Olivier Ubéda, le prévenait surtout de faire « attention à la corne » de Neige.

Il a égrené ses propositions consacrées aux paysans, dont sa préférence pour les circuits courts dans les cantines ou son souhait de « mettre fin au regroupement de plusieurs enseignes dans des centrales d’achat » afin de redonner du pouvoir aux agriculteurs dans la négociation des prix.

Le candidat plaide aussi pour une bourse de naissance de 10.000 euros par nouveau-né en zone rurale, une mesure critiquée par ses détracteurs, qui y voient une rupture d’égalité avec les enfants des villes.

Meeting à Toulon

Le polémiste tente de retrouver une dynamique après une séquence délicate, sur le conflit en Ukraine. Ses adversaires lui reprochent ses propos jugés pro-russes ou sa préférence pour que les réfugiés ukrainiens soient accueillis en Pologne plutôt qu’en France.

La question des réfugiés a donné lieu à une « discussion » en interne. « Il n’y a pas de divergences de fond », souligne un cadre. « C’est sur la forme, ça aurait pu être un peu plus arrondi ».

Cela fait plusieurs années que je le dis : la France a un devoir de puissance.#DemandezLeProgramme pic.twitter.com/EmHOEiicMh — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 3, 2022

L’ancien LR Sébastien Pilard relativise le ressac dans de récents sondages, qui placent M. Zemmour autour de 12% ou 13% d’intentions de vote au 1er tour, parfois derrière la candidate LR Valérie Pécresse. « Ce sera plus révélateur dans une quinzaine de jours. Le risque, c’est que Macron joue à fond dessus (sur la guerre en Ukraine) et s’échappe ».

L’entourage d’Eric Zemmour compte beaucoup sur le meeting de dimanche à Toulon, et la présence annoncée de Marion Maréchal, la nièce de sa rivale RN Marine Le Pen, pour se relancer.