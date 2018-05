Vidéo. Un bébé prénommé Miracle naît sur un bateau qui aide les migrants

Miracle, un petit garçon, est né sur le navire «Aquarius», affrété par les ONG pour secourir les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Il s'agit de la 6e naissance sur ce bateau.

Il se prénomme Miracle, et son prénom colle bien à l'histoire de sa naissance: un bébé est venu au monde dans l'infirmerie de l'«Aquarius», un navire affrété pour venir en aide aux migrants en Méditerranée, a annoncé l'ONG SOS Méditerranée ce samedi. «Bonne nouvelle sur l' ‘‘Aquarius'' cet après-midi avec la naissance d'un petit garçon» prénommé Miracle, a précisé l'ONG sur son compte Twitter.

L'enfant, qui pèse 2,8 kg, et la mère se portent bien et doivent débarquer ce dimanche en Sicile, selon SOS Méditerranée. «Dès que la nouvelle s'est répandue parmi les rescapés, les femmes ont entonné un chant de joie, accompagnées au Djembé!» raconte l'ONG dans un communiqué de presse, publié juste après la naissance.

❤️Scène de liesse à bord de l'#Aquarius hier après-midi à l'annonce de la naissance du petit "Miracle". Bienvenue au monde! 🎂 #TogetherFoRescue pic.twitter.com/M6zU6nkX5D — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) May 27, 2018

Miracle est le 36e enfant né à bord de l'un des navires secourant les migrants qui tentent de gagner l'Europe en traversant la Méditerranée, à partir de la Libye. Mais il est également le premier à y avoir vu le jour en 2018, et le sixième à naître sur l'«Aquarius».

Désormais 70 réfugiés à bord de #Aquarius. Bébé Miracle a vu le jour à bord aujourd’hui et a été fêté par tous @sosmedfrance @msf pic.twitter.com/6Cm80uOS82 — vderschau (@vderschau) May 26, 2018

La mère a déclaré à Médecins sans frontières qu'elle avait été «détenue, battue, très peu nourrie et qu'on lui avait demandé de payer pour sa libération» pendant l'année où elle était en Libye. Elle a finalement réussi à échapper à ses ravisseurs, et avait pris la mer jeudi, sur un bateau en caoutchouc, avec 68 autres passagers.

Avec l'arrivée de ce petit garçon, c'est donc 70 vies, dont celles de trois autres femmes enceintes, qui ont été sauvées grâce à l'intervention de l'«Aquarius». Mais «ces deux derniers jours, plus de 1500 personnes ont tenté une traversée dangereuse pour échapper aux violences et aux extorsions multiples qu'elles ont subies en Libye. Cela montre, une fois de plus, que la présence de navires de recherche et de sauvetage bien équipés est absolument nécessaire si nous voulons éviter davantage de morts en Méditerranée», a déclaré Francis Vallat, président de SOS Méditerranée France.