Vidéo. Turquie: deux journalistes libérés après 500 jours de prison

La sixième journée de ce procès-fleuve, démarré le 24 juillet 2017, avait commencé sous haute tension. Au petit matin, une rangée de policiers antiémeutes gardait strictement l'entrée du palais de justice, situé à l'entrée de la prison de Silivri. Des heures durant, et face au regard circonspect des accusés, plusieurs témoins, invités par le tribunal, se sont relayés à la barre. Visiblement gênée de devoir parler contre ses confrères, Leyla Tavsanoglu, une ancienne journaliste de Cumhuriyet, s'est perdue dans de vagues commentaires en précisant: «Personnellement, je ne pense pas que les accusés aient un lien possible avec des organisations terroristes». Déchirés depuis quelques années par des dissensions internes - qui n'ont rien à voir avec le procès, mais que la justice tente d'exploiter -, la plupart des collaborateurs et ex-collaborateurs de Cumhuriyet s'accordent à penser que cette «mascarade juridique» - selon les termes utilisés par certains - vise avant tout à réduire au silence l'un des derniers journaux indépendants du pays. Accusés d'avoir soutenu trois groupes terroristes antagonistes (le mouvement FETO du prédicateur accusé d'être derrière le putsch raté de juillet 2016, le PKK et le DHKP/C, un groupe d'extrême gauche prônant la violence), les 17 employés risquent jusqu'à 43 ans de prison.

La libération conditionnelle d'Ahmet Sik et de Murat Sabuncu s'inscrit dans ce qui semble être une nouvelle vague de clémence du pouvoir. Le 16 février dernier, Deniz Yücel, le correspondant turco-allemand du journal Die Welt en Turquie, a lui aussi été libéré après plus d'un an de détention. D'après une source diplomatique européenne, ce n'est certainement pas un hasard si ces discrets signes de détente interviennent à deux semaines du sommet Turquie-Union européenne prévu à Varna en Bulgarie le 26 mars. Mais la «détente» reste relative.

Selon un décompte de l'organisation Reporters Sans Frontières, plus de 150 journalistes sont encore derrière les verrous en Turquie. Parmi eux, les frères Ahmet et Mehmet Altan ont récemment été condamnés à des peines de «perpétuité aggravées» et 25 autres journalistes accusés d'être impliqués dans la tentative de coup d'Etat, ont été condamnés jeudi à des peines allant jusqu'à sept ans et demi de prison. Ce vendredi, la libération d'Ahmet Sik et de Murat Sabuncu a également été ternie par une autre annonce de la Cour de cassation: cette dernière a décidé d'annuler la condamnation à cinq ans de prison de leur ex-rédacteur en chef Can Dündar, réfugié en Allemagne, en réclamant une peine nettement plus lourde, cette fois-ci pour «espionnage».