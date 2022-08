Quatre personnes ont trouvé la mort et 60 autres ont été blessées au Sénégal, dans un accident de circulation survenu, vendredi à Kaffrine, au centre du pays, rapporte un média local.

Selon la Radio futurs médias (rfm), l’accident est survenu « suite à une collision entre un bus, communément appelé waraba en partance pour Dakar et un autre en provenance de la Capitale ».

« Un camion en panne sans triangle de signalisation serait à l’origine du drame », ajoute la même source.

Début août, une collision entre un camion et un bus a fait 4 morts et plus de 20 blessés à Fatick (ouest). Ce grave accident impliquant un bus transportant des pensionnaires d’une école de football et un camion s’est produit vers Fatick, à 150 Km de Dakar. L’encadreur de l’école de football de Zénith des Abattoirs Ndangane de Kaolack et un des enfants y ont perdu la vie.