#LoMásVisto | Un dron muestra de cerca la extensión del delta de lava en La Palma, su caída por los acantilados y el camino que hace la colada desde el volcán https://t.co/LcOm6Qyaac pic.twitter.com/p6yfnHwJYl — Europa Press (@europapress) October 4, 2021

Ce plan constitue la deuxième phase du plan spécial pour la reconstruction de La Palma, a indiqué M. Sanchez à l’issue d’une réunion avec les autorités régionales canariennes pour faire le point sur l’évolution de la situation du volcan Cumbre Vieja.

Dans ce sens, il a également souligné qu’il s’agit d’un paquet de mesures « très important » du point de vue de la reconstruction des infrastructures, de la réponse au problème de l’approvisionnement en eau, de l’emploi, de l’agriculture et également du point de vue du secteur touristique et des avantages fiscaux.

M. Sánchez a relevé que « nous sommes confrontés à un test d’endurance car on ne sait pas quand l’éruption prendra fin ».

Il a toutefois assuré que, quelles que soient les circonstances, le gouvernement espagnol et les autres administrations « seront prêts pour s’atteler à l’énorme tâche de reconstruire La Palma et d’offrir un horizon de prospérité, de progrès et de tranquillité d’esprit » aux habitants de l’île.

Lire aussi. Canaries: le volcan a arrêté de cracher de la lave et des cendres

L’éruption du Cumbre Vieja, qui n’a fait aucun mort ni blessé, a entraîné l’évacuation d’environ 6.000 des 85.000 habitants de l’île et provoqué d’importants dégât.

Selon le système de mesure géospatial européen Copernicus, un millier de bâtiments ont été touchés par l’éruption, dont 870 sont complètement détruits. Quelque 246 hectares ont par ailleurs été recouverts par la lave.

Au total, le Cumbre Vieja a rejeté « 80 millions de mètres cubes de magma » depuis qu’il est entré en éruption le 19 septembre.