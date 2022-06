« Têtes brûlées », « Canards sans tête », « opposition du chaos »… Invitée ce mardi matin sur RMC-BFMTV, la maire d’origine marocaine LR du 7e arrondissement de Paris a tiré à boulets rouges sur la NUPES et le RN.

Rachida Dati en campagne pour Les Républicains (LR)? L’ancienne garde des Sceaux sous Sarkozy, très présente sur les plateaux de télévision depuis le début de la campagne des Législatives, estime aujourd’hui que son parti est le seul capable de faire face au groupe de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale française.

« Nous sommes la force de responsabilité. Nous sommes le seul groupe d’opposition en responsabilité. Nous, on ne veut pas le chaos. On est le parti de l’ordre. On ne veut pas bloquer. En Marche, à l’Assemblée nationale, ça va être des canards sans tête », a assuré la maire du 7e arrondissement de Paris ce mardi sur RMC-BFMTV.

« Et si je voulais oser la comparaison, les autres groupes d’opposition, ce sont des têtes brûlées. Ils ont intérêt à ce que le système tombe, ils veulent le chaos. Nous, on est finalement ceux qui ont la tête sur les épaules », a-t-elle ajouté.

Nous sommes le parti de l’ordre et de la responsabilité face à une opposition du chaos!

Dans cette #AssembleeNationale, #LREM est un canard sans tête, et les extrêmes sont des têtes brûlées. @lesRepublicains sont les seuls avec la tête sur les épaules. pic.twitter.com/P9A2FVYvt3 — Rachida Dati ن (@datirachida) June 21, 2022

Dans un communiqué relayé par l’AFP, l’Elysée a annoncé que le président Emmanuel Macron « va mener les consultations politiques nécessaires en recevant les chefs de parti susceptibles d’avoir un groupe à l’Assemblée nationale afin d’identifier les solutions constructives envisageables au service des Français ».

Le patron des LR, Christian Jacob, a été le premier dirigeant de parti à être reçu ce mardi matin à l’Elysée. « J’ai redit au président qu’il n’était pas question pour nous d’entrer dans ce qui pourrait être une trahison de nos électeurs. Nous avons fait une campagne dans l’opposition, nous restons dans l’opposition de matière déterminée mais responsable », a notamment indiqué.

Seront également reçus ce mardi par Emmanuel Macron: Olivier Faure (PS), François Bayrou (Modem), Stanislas Guerini (LREM), Marine Le Pen (RN) et Fabien Roussel (PCF).