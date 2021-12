L’homme d’affaires marocain, installé à Majorque, a décidé de répartir un million d’euros sur ses employés en guise de récompense.

C’est un cadeau de Noël très généreux qu’ont reçu cette année les employés de Ok Mobility, à Majorque, en Espagne. Othman Ktiri, patron de la société spécialisée dans la location et la vente de voitures, a décidé d’offrir à ses collaborateurs pas moins d’un million d’euros.

La remise du cadeau a eu lieu le 17 décembre dernier, après une « année historique » pour l’entreprise, rapporte le journal local Diario de Mallorca. Un événement a été organisé pour l’occasion, au stade Son Moix, dans la ville de Palme, en présence d’une partie du personnel. Le reste des collaborateurs a suivi les célébrations en streaming.

Ceux qui étaient présents ont participé d’abord à une tombola. Ils ont appris ensuite que tous les numéros étaient gagnants. « C’est ma façon de vous remercier pour votre engagement, votre dévouement et, surtout, votre fidélité. Profitez-en beaucoup et joyeux Noël », a déclaré Othman Ktiri, tout en assurant que c’était le plus beau jour de sa « vie professionnelle ».

L’homme d’affaires, natif de Casablanca, a partagé l’événement sur son compte Facebook.