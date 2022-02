Un garçon de 9 ans est coincé depuis mardi dans un puits asséché profond de 25 mètres, dans un village de la province de Zabul, dans le Sud-Est de l’Afghanistan, où une opération est en cours pour le secourir, a-t-on appris jeudi de source officielle.

« Une équipe est là avec une ambulance, de l’oxygène et d’autres choses nécessaires » pour secourir l’enfant, dont « la santé est bonne et qui demande parfois de la nourriture et de l’eau », a déclaré dans un tweet Abdullah Azzam, secrétaire du vice-Premier ministre, Abdul Ghani Baradar.

The efforts to save Haidari, the stranded child in a well in Zabul, are still underway. More efforts are required and are done whatever is possible. High officials have been put in contact, and they are providing whatever is necessary to save him.

Keep praying 🙏🏿 pic.twitter.com/WAX8TeTwA6 — Abdullah Azzam (@Abdullah_azzam7) February 17, 2022

Les circonstances exactes de la chute de l’enfant dans le puits, asséché et en terre, n’étaient pas connues à ce stade. Il serait coincé à une dizaine de mètres de profondeur.

L’accident rappelle celui début février au Maroc du petit Rayan, 5 ans, tombé au fond d’un puits asséché et retrouvé sans vie après cinq jours d’efforts acharnés des sauveteurs. Le drame avait provoqué une émotion considérable, amplifiée par les réseaux sociaux, au Maroc comme dans le monde entier.

Exactly like Rayyan of Morocco, a child has fallen in a deep well where he is stranded by a rock in Zabul province Afghanistan. He is thus far alive and the rock is being tried to split.

Your prayers. pic.twitter.com/GZ11e76EKf — Abdullah Azzam (@Abdullah_azzam7) February 16, 2022

Jeudi, dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit le jeune Afghan, prénommé Haidar, vêtu d’un pull bleu, assis coincé dans le puits, les épaules contre la paroi, et qui peut visiblement bouger légèrement ses bras et le haut de son corps.

On y voit également une lampe suspendue devant l’enfant et qui éclaire le fond du puits, situé dans le village de Shokhak.

Les images ont été obtenues par une caméra descendue avec un fil dans la cavité.

Dans l’une des vidéos, on entend l’enfant pleurer et gémir et dans une autre on l’entend parler avec son père, à la voix plus lointaine.

🚨En Afghanistan, un enfant nommé Haider est tombé dans un puits très profond et étroit…

Prions pour lui 🙏🏻❤️ #SaveHaider pic.twitter.com/j2YEFX3qUp — MIRAK (@MirakElrt) February 17, 2022

« Haidar, parle avec moi, nous essayons de te faire sortir. Est-ce que ça va mon fils ? Parle avec moi et ne pleure pas, nous travaillons pour te sortir », dit le père.

« D’accord, je vais continuer à parler », répond le garçon d’une petite voix plaintive.

Des pelleteuses ont ouvert de grandes tranchées dans la terre pour tenter d’accéder au puits.

Les secours « travaillent pour s’assurer que l’enfant ne soit pas blessé par l’effondrement du puits », a indiqué dans un tweet Ahmadullah Wasiq, l’un des porte-parole des talibans au pouvoir.

« Le ministère de la Défense est prêt à livrer du matériel par hélicoptère si nécessaire », a-t-il ajouté.