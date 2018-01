Vidéo. Le Parlement européen s’oppose à la pêche électrique

Victoire pour les associations, les pêcheurs artisanaux et surtout les élus européens français qui ont obtenu un vote contre l’élargissement de cette pratique décriée. Un compromis doit désormais être trouvé avec la Commission et le Conseil de l’Europe.

Contre toute attente, le Parlement européen a demandé mardi l’interdiction de la pêche électrique dans l’Union européenne. Par 402 pour, 232 contre et 40 abstentions, les députés se sont opposés à une proposition de la Commission qui souhaitait étendre cette pratique à une large échelle après avoir été expérimentée en mer du Nord, essentiellement par des bateaux de pêche néerlandais. Ce vote n’est toutefois qu’une étape du long parcours législatif du texte au sein de l’UE. Le Parlement va maintenant entrer en négociation avec le Conseil (les États membres) et la Commission pour trouver un compromis final.

La «pêche électrique» est une pratique qui consiste à envoyer une décharge électrique dans les fonds marins au moyen d’électrodes pour «décoller» les espèces qui y vivent, telles que les emblématiques soles par exemple, avant de les ramasser dans les filets. Cette sorte de «taser des mers» est une alternative au chalutage profond, interdit depuis 2016, qui consistait à racler les fonds marins à l’aide de chaînes pour obtenir un résultat similaire.

«C’est une très belle victoire contre une pêche terriblement néfaste, une véritable arme de prédation massive», s’est réjoui dans un communiqué l’eurodéputé Yannick Jadot (Verts français), à la pointe de cette contestation contre la pêche électrique qui rassemblait des élus français de tous bords. La généralisation de la pêche électrique «décime les poissons, sacrifie les pêcheurs, désertifie nos territoires côtiers», martelait-il lundi soir, lors d’un débat précédant le vote.

Les associations écologistes, mais aussi de nombreux pêcheurs artisanaux français, dénoncent elles aussi les risques que représente cette technique pour les ressources halieutiques, en raison des quantités astronomiques de poissons pêchées et des violentes blessures infligées à ceux qui échappent aux filets (de plus en plus de cabillauds à la colonne fracturée sont par exemple retrouvés).

La pêche électrique ne servirait, pour ses défenseurs, qu’à décoller les poissons du fond pour remplir plus vite les filets, épargnant ainsi une dépense de carburant aux navires. La Commission, sous l’influence notable des Pays-Bas, proposait à ce titre de supprimer la restriction qui limite à 5 % de la flotte, dans chaque pays concerné, les chalutiers à perche actuellement autorisés à s’équiper pour la pêche électrique à titre expérimental.