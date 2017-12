Vidéo. Pour le Nouvel An, à chaque pays ses traditions

Afrique du Sud, Philippines, Uruguay... Connaissez-vous les nombreuses et originales coutumes observées de par le monde pour le jour du passage à la nouvelle année ?

● Écosse: le «First footing»

En Écosse, dès que les 12 cloches de minuit retentissent, le traditionnel «First footing» peut commencer. Selon la coutume, la première personne qui franchira le seuil de la maison déterminera la chance de la famille pour l'année entière. Aussi, il est judicieux de faire entrer les amis et les membres de la famille en premier, mais attention: toujours du pied droit et jamais les mains vides.

● France: champagne, gastronomie et gui

En France, le soir du réveillon, le dîner se veut gastronomique. Foie gras et saumon fumé font généralement partie des mets incontournables. Cependant, chaque région a ses coutumes et propose d'autres mets du terroir. On trouvera sur la table des huîtres Marennes d'Oléron, du confit de canard du Sud-Ouest, des escargots de Bourgogne, du caviar d'Aquitaine… Autres spécificités festives, on s'embrasse sous le gui, et une fois minuit passé, on sabre le champagne.

● Norvège: l'amande cachée

Le jour de la Saint-Sylvestre, les Norvégiens ont pour habitude de manger un gâteau de riz au lait dans lequel ils ont caché une amande. La personne qui trouve le précieux aliment est assurée d'être prospère durant la nouvelle année.

● Pologne: des écailles de carpe

Les Polonais qui souhaitent s'attirer la bonne fortune pour les mois à venir gardent dans leur porte-monnaie deux ou trois écailles de la carpe qu'ils ont dégustée pendant le souper du réveillon. La carpe est l'un des poissons les plus prisés dans le pays notamment au moment des fêtes de fin d'année.

● Hongrie: mariage en vue

En Hongrie, le soir du réveillon, les jeunes filles qui souhaitent trouver l'amour ont l'habitude d'inscrire le nom de plusieurs garçons sur des bouts de papier et de les insérer à l'intérieur de boulettes. Les boulettes sont ensuite plongées dans une casserole remplie d'eau. La première boulette à remonter à la surface pendant la cuisson contiendrait le nom du futur mari.

● Slovénie: pas de métal sinon malheur

En Slovaquie, mieux vaut ne pas porter sur soi: des clés, des boutons ou une boucle de ceinture en métal. Cela porterait malheur le jour de l'An. Cette coutume prend son origine d'un proverbe local qui dit que «si vous voulez savoir ce qui va se passer dans la nouvelle année, montez sur une clôture en bois ou un arbre pendant la journée de la Saint-Sylvestre. Cependant, vous ne devez pas porter quoi que ce soit de métal sur vous, sinon un grand malheur arrivera».

● République tchèque: une pomme prémonitoire

Les Tchèques aiment bien découvrir ce que leur réserve l'avenir. Et pour cela, ils s'aident d'une pomme. Ils coupent le fruit en deux et la forme du trognon détermine le destin de la personne. Si le trognon a la forme d'une croix, ce n'est pas bon signe, et l'année sera mauvaise. Si au contraire, il prend la forme d'une étoile, alors l'année sera riche et heureuse.

● Croatie: crabes et homards, persona non grata

En Croatie, vous ne trouverez au menu ni homard, ni crabe. Ces deux crustacés sont considérés comme portant malheur du fait qu'ils se déplacent à l'envers. Le poulet est également proscrit de même que tout oiseau ailé car ces derniers peuvent s'envoler avec la chance.

● Italie: des lentilles porte-bonheur

À minuit, les Italiens ont pour habitude de déguster le «cotechino e lenticchie». Ce plat traditionnel à base de saucisses et de lentilles est censé porter bonheur. Manger des aliments de forme arrondie, notamment des lentilles, est signe de prospérité et apporte la bonne fortune.

● Roumanie: des animaux bavards?

La Roumanie pourrait bien gagner le concours de la coutume la plus folle du monde. Dans la matinée du Jour de l'An, de nombreux agriculteurs se rendent auprès de leur bétail afin de parler avec leurs bêtes. Selon la tradition, si on entend parler un animal ce jour-là, les cultures seront bonnes pour l'année à venir.

● Moldavie: la danse de l'Ours

La veille du Nouvel An, les habitants de Moldavie enfilent de réelles peaux d'ours et se mettent à danser autour de leur ville pour chasser les mauvais esprits, car l'ours est un protecteur dans la mythologie slave. Dans le passé, un véritable ours était présent et sa danse était censée purifier et fertiliser le sol pour la prochaine année. Le chant de la danse dit: “Danse bien, vieil ours, Et je te donnerai du pain et des olives“.

● Albanie: le baklava du partage

Il est coutume d'avoir sur les tables albanaises des baklavas, un dessert traditionnel du pays. Par tradition, les grand-mères commencent à préparer la pâte longtemps avant le jour tant attendu et soutiennent que tout le monde doit manger un morceau de ce délicieux gâteau afin d'avoir de la chance pour l'année qui arrive.

● Serbie: une maison bien décorée

Les Serbes décorent de branchages à la fois l'extérieur et l'intérieur de leur maison. La coutume veut que les portes, tables et meubles soient décorés avec des feuilles de sapin, de laurier ou de gui. Cela augure, après un long hiver, que tout sera vert de nouveau.

● Bulgarie: le Banitza surprise

En Bulgarie, le premier jour de l'année, il est de coutume de préparer un banitza, un plat traditionnel qui ressemble à une tarte au fromage. Les Bulgares cachent dedans divers porte-bonheur. Cela peut être des pièces de monnaie ou de petits objets symboliques tels que des morceaux d'osier rouge avec un bourgeon, symbolisant la santé ou la longévité.

● Grèce: une table ornée de bijoux

Pendant le dîner de famille de la Saint-Sylvestre, la maîtresse de maison place ses plus beaux bijoux dans une assiette, qui sera ensuite posée sur la table. Cette coutume apporterait à la famille la prospérité pour l'année à venir. Une fois que le repas est terminé, la tradition veut que les plats et les couverts ne soient pas lavés avant le lendemain. La raison est que Saint Vassilis (le Père Noël grec) est attendu. Il est donc courtois de laisser un peu de nourriture pour le généreux visiteur.

● Belgique: la choucroute du Nouvel An

Les Belges débutent l'année en mangeant une bonne choucroute composée de chou, de saucisses, de pommes de terre et de lard, le tout arrosé de quelques centilitres de bière. Mais attention, il y a tout un rituel à observer. Il est nécessaire de déguster ce plat traditionnel en tenant fermement dans sa main une pièce de monnaie afin de s'assurer la sécurité financière pour l'année qui démarre.

● Danemark: casser de la vaisselle

Cette tradition fait un sacré boucan: il est de coutume de jeter toute la vaisselle usagée et cassée durant l'année écoulée devant le seuil des maisons de vos amis. Plus la pile d'assiettes et de verres brisés est haute, plus elle montre combien vous êtes apprécié en tant qu'ami.

● Espagne: les douze raisins de minuit

Les Espagnols commencent la nouvelle année en mangeant douze grains de raisin. Toutefois, ils ne peuvent pas les avaler à n'importe quel moment. Ils doivent attendre que les cloches de l'église aient sonné minuit et les manger un par un à chaque coup de l'horloge. Si la tradition est respectée, les douze mois à venir seront remplis de bonheur et de prospérité. Ce sont les vignerons d'Alicante (sud-est de l'Espagne) qui l'ont initiée en 1909 afin de remédier au surplus de production de raisins cette année-là.

● Angleterre: du sel et du charbon

Les Anglais ont pour tradition de mettre dans leur poche une pièce de monnaie, un peu de sel et un morceau de charbon lorsqu'ils sortent de leur maison après minuit le 31 décembre. Ces éléments symbolisent respectivement l'argent, la nourriture et la chaleur qui seront abondants pour la nouvelle année. Au contraire, s'ils sortent dans la rue sans rien dans leur poche, une année de malchance s'abattra sur eux.

● Allemagne: tous devant la télévision

C'est devenu une institution: le soir du réveillon, les Allemands, petits et grands, se réunissent devant la télévision à 22 heures pour regarder ensemble pour la énième fois une vieille comédie anglaise en noir et blanc. Le court-métrage Diner For One, qui dure un quart d'heure, est diffusé depuis 52 ans par toutes les chaînes régionales allemandes. Le film montre une vieille femme et son maître d'hôtel à une table où ils prétendent dîner avec des amis défunts. Le majordome demande inlassablement: “La même procédure que l'année dernière, Miss Sophie?” et la femme de répondre: “La même procédure que chaque année, James!” avant de commencer à boire…

● Russie: à votre santé!

Une tradition règne en maître en Russie: celle de la «coupe à vœu». Dès que les douze coups de minuit retentissent, les Russes ont coutume d'écrire un vœu sur un bout de papier, de le brûler et de jeter les cendres dans leur verre de champagne. Ce n'est pas tout, il faut ensuite boire ce breuvage, peu ordinaire, dans la minute pour espérer voir son vœu se réaliser dans l'année.

● Irlande: souffle le vent

L'Irlande est connu pour demeurer un pays aux superstitions étranges. Pour le Nouvel An, les Irlandais prédisent l'avenir politique du pays en vérifiant de quel côté le vent souffle à minuit. Si le vent vient de l'ouest, ce sera bonne fortune pour l'année qui vient. Si au contraire il vient de l'est, le pays subira quelques turbulences venant de ses voisins britanniques.

● Lituanie: le jeu des assiettes

Les jeunes Lituaniens jouent au jeu des assiettes. Ils sont assis autour d'une table et disposent des clés, des anneaux, des petits verres d'eau ou un peu d'argent dans des assiettes avant de les recouvrir. Puis ils mélangent les assiettes. Un par un les joueurs choisissent leur assiette. Celui qui reçoit un anneau va certainement se marier dans l'année, l'eau signifie qu'on tombera sur un mari ou une femme alcoolique, une clé signifie que l'on va trouver une nouvelle maison, et de l'argent apportera la richesse.

● Estonie: un repas gargantuesque

En Estonie, nouvelle année rime avec bien manger. En effet, pour s'assurer que la nourriture sera abondante pendant l'année à venir, les Estoniens doivent prendre non pas un mais sept repas dans la journée. Gare à la crise de foie!

● Finlande: un avenir en étain fondu

Les Finlandais ont pour coutume de faire fondre des miniatures de fers à cheval en étain dans une casserole et les verser dans un seau d'eau froide. Quand l'étain touche l'eau, il se refroidit et se solidifie instantanément. Cela donne des formes aléatoires qui sont ensuite interprétées pour prédire l'avenir, la santé, la richesse ou encore le bonheur d'une personne. Si l'étain prend la forme d'une bague ou d'un cœur, cela signifie un mariage en vue, si c'est un bateau ou un avion, alors l'année sera remplie de voyages.

● Islande: la comédie satirique de l'année

Le soir du réveillon, la plupart des Islandais écoutent la retransmission radio de la messe puis regardent ensuite la célèbre “Áramótaskaupið” (“la comédie du Nouvel An“). Diffusée la première fois en 1966, l'émission est chaque année retransmise sans interruption. Elle remémore l'année écoulée d'un point de vue satirique, sans trop de miséricorde pour ses victimes, en particulier les hommes politiques et les artistes du pays.

● Pays-Bas: un bain de mer revigorant

Chaque année, le 1er janvier, des milliers de personnes se rendent à Scheveningen, la principale station balnéaire des Pays-Bas, pour plonger dans la mer ou dans les lacs gelés. Après ce bain glacial, ils se retrouvent en famille pour boire une boisson chaude et manger du poisson.

● Autriche: une valse à mille temps

Une tradition qui dure depuis des années. Sur le coup de minuit, tous les Autrichiens sortent dans la rue pour danser. Leur musique favorite: Le Beau Danube bleu, une valse viennoise de Johann Strauss, composée en 1866.

● Brésil: rendez-vous à la plage

Les Brésiliens se rendent sur les plages du pays. Ils doivent sauter par dessus une vague à sept reprises tout en faisant un vœu. S'ils arrivent à réaliser cette prouesse sportive, leurs vœux seront exaucés au cours de l'année à venir.

● Équateur: brûler des marionnettes en papier

En Équateur, la tradition est de faire brûler une figurine en papier mâché sur le coup de minuit. Cette marionnette est censée représenter quelque chose de l'année qui se termine et qu'on voudrait laisser derrière soi, ou une personne que l'on n'apprécie pas et qu'on voudrait ne plus voir.

● Mexique: valise vide en main

Celui qui veut voyager dans l'année doit faire en courant le tour du pâté de maisons pendant les douze coups de minuit avec une valise vide dans une main et une liasse de billets dans l'autre.

● Pérou: combats de boxe

Le jour de l'An devient un ring de boxe pour les Péruviens. La tradition permet à chacun d'enfiler des gants de boxe et de régler sportivement ses différends avec ses voisins avant la venue de la nouvelle année. Gare aux coups.

● Cuba: batailles d'eau en folie

Depuis de nombreuses années, à Cuba, il est de tradition de jeter des litres d'eau par la fenêtre. Une coutume qui empêcherait l'arrivée d'une période de sécheresse dans le pays.

● Uruguay: la pluie des «petits papiers»

C'est une tradition bien ancrée à Montevideo, capitale de l'Uruguay. Le 31 décembre, tous les calendriers en papier et agendas de l'année écoulée sont déchirés puis jetés en confettis à travers les rues de la vieille ville. Les enfants apprécient cette coutume appelée communément: “la lluvia de papelitos”.

● Turquie: jet de grenades et habit rouge

Rassurez-vous, il est ici question du fruit. Les Turcs ont l'habitude d'en jeter depuis leur balcon pour obtenir une année abondante en amour, en argent et en travail. Une seconde tradition est particulièrement pratiquée en Turquie, celle de porter de la lingerie rouge le soir du réveillon. Selon les ancêtres, cela porterait chance.

● Thaïlande: une question de karma

Les temples en Thaïlande sont pris d'assaut par les fidèles qui veulent améliorer leur karma. La tradition veut que ceux qui souhaitent la garantie d'une année pleine de chance doivent visiter les neuf temples officiels en une seule journée. Un véritable marathon!

● Japon: le grand ménage

Au pays du Soleil-Levant, le Nouvel An se célèbre en famille et démarre par un grand ménage de la maison. On orne pour l'occasion sa demeure de décorations symboliques telles que le «shimenawa», un porte-bonheur, et le «kadomatsu», une offrande constituée de gâteaux de riz et d'une petite orange amère. Juste avant minuit, les Japonais assistent aux 108 coups de gong qui annoncent l'arrivée de la nouvelle année dans un temple bouddhiste. La tradition est ensuite de se coucher afin de contempler ensemble le premier lever du soleil de la nouvelle année.

● Philippines: des petits ronds partout

Aux Philippines, le jour du Nouvel An, les pommes, les oranges ou encore les raisins sont de la fête. Un repas exclusivement fait de fruits ronds, symboles de prospérité et de bonne santé. Les petites filles aiment également porter lors de cette journée festive des robes à pois.

● États-Unis: Le Ball Drop de New York

Une tradition qui remonte à l'année 1907. Tous les ans, des milliers d'Américains se réunissent au pied de la tour n°1 de Times Square, au croisement de la 43e rue et Broadway. À 23h59, les yeux sont rivés sur l'immense boule de cristal illuminée de 16 millions de couleurs qui descend à chaque seconde le long du bâtiment. Pour finalement atteindre le sol à minuit pile. Cette boule lourde d'une demi-tonne est réalisée par la société Waterford Crystal.

● Canada: La trempette de l'ours polaire

Les Canadiens ont une coutume très particulière: se baigner dans l'eau glacée, frôlant les 0°C, d'un lac ou d'une étendue d'eau. Chaque année, «la trempette de l'ours polaire» attire des dizaines de milliers de personnes. Pour les plus courageux qui souhaiteraient tenter l'expérience, il est recommandé de se munir de sandales en plastique ou bien de tongs, indispensables pour entrer dans l'eau car ce sont les pieds qui gèlent au contact du sable et du ciment, pas le reste du corps.

● Australie: concert de feux d'artifice

Chaque année, plus de 1,2 million de participants, dont 300.000 touristes, se réunissent dans la baie de Sydney pour observer le ciel illuminé par un arc-en-ciel de couleurs. Le soir de la Saint-Sylvestre, près de 80.000 feux d'artifice sont tirés depuis le Harbour Bridge. Un show spectaculaire qui est devenu célèbre à travers le monde entier.

● Nouvelle-Zélande: un boucan d'enfer

À Wellington et dans les autres villes néo-zélandaises, on sort dans la rue à minuit, munis de ses plus belles casseroles et autres ustensiles de cuisine, afin de faire le plus de bruit possible. Attention aux oreilles!

● Cap-Vert: à vos marques, prêts, partez

Chaque année a lieu «la course de la Saint-Sylvestre», une compétition sportive à laquelle de grands athlètes (éthiopiens, kényans) participent. À l'origine, cette compétition se déroulait en soirée et les coureurs terminaient l'épreuve en sautant dans la mer pour se purifier de l'année passée. Aujourd'hui, la course s'effectue de jour: soit le 31 décembre, soit le 1er janvier.

● Afrique du Sud: bon débarras

Voilà une tradition tout aussi surprenante que dangereuse. Le 1er janvier, les habitants du quartier de Hillbrow à Johannesburg ont pour habitude de se débarrasser de leur mobilier et leurs appareils électriques usés en les lançant par la fenêtre. Réfrigérateurs, lits, télévisions, fours, ordinateurs...Tout y passe. Il est donc plus prudent de ne pas se promener dans les rues de ce quartier ce jour-là.