Vidéo. Libye: l’opération de rapatriement des Marocains a commencé

#الآن_إلى_المغرب_الشقيق_بحمد الله الآن تبدأ العودة الطوعية الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المغربية الشقيقة من نزلاء مقر #جهاز_مكافحة_الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس بطريق السكة و نزلاء مركز إيواء جنزور بالإتجاه إلى مطار إمعيتيقة الدولي جوا إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب الشقيق حسب الإتفاق مع السلطات المغربية الشقيقة اليوم الجمعة 25 من شهر ربيع الآخر لعام 1439هجري الموافق لـ 12 / 1 / 2018 ميلادية. #ملازم_أول_حسني_أبوعيانة_#رئيس_المكتب_الأعلامي_بجهاز_مكافحة_الهجرة_غير_الشرعية_فرع_طرابلس_طريق_السكة_

‎Posted by ‎جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس‎ on‎ 12 جنوری, 2018