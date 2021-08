Pris d’assaut par les civils depuis le retour des talibans au pouvoir, l’aéroport Hamid Karzai de Kaboul connaît des scènes de panique et de chaos sans précédent. Désabusés des civils ont même tenté de s’agripper à des avions pour fuir le pays.

Tous les vols commerciaux ont été suspendus ce lundi à l’aéroport de Kaboul. Des vols des troupes américaines ont toutefois été programmés pour évacuer leurs ressortissants dans le pays. Des avions auxquels se sont accrochés plusieurs civils présents sur le tarmac.

#BREAKING US forces at #Kabul airport forced to fire in air to prevent Afghans running onto tarmac to board military flights: US official pic.twitter.com/QiDepGuXCr

— Guy Elster (@guyelster) August 16, 2021