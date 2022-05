Le président américain Joe Biden a estimé lundi que la Chine « flirte avec le danger » et prévenu que les Etats-Unis défendraient militairement Taïwan si Pékin envahissait l’île autonome, deuxième engagement de ce type qu’il prend en huit mois.

« C’est l’engagement que nous avons pris », a déclaré M. Biden quand on lui a demandé lors d’une conférence de presse à Tokyo si les Etats-Unis interviendraient militairement en cas de tentative chinoise de s’emparer de Taïwan par la force.

« Nous étions d’accord avec la politique d’une seule Chine, nous l’avons signée (…) mais l’idée que (Taïwan) puisse être pris par la force n’est tout simplement pas appropriée », a-t-il dit. « Cela disloquera l’ensemble de la région et constituera une action similaire à ce qui s’est passé en Ukraine », a ajouté le président américain.

Les Chinois « flirtent avec le danger en ce moment en volant si près (de Taïwan) et avec toutes les manœuvres qu’ils entreprennent », a déploré M. Biden.

Le président américain a fait ces déclarations lors d’une conférence de presse commune avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, après des entretiens à Tokyo.

M. Kishida a de son côté déclaré que le Japon et les Etats-Unis « vont surveiller les récentes activités de la marine chinoise, ainsi que les mouvements liés aux exercices conjoints de la Chine et de la Russie ».

« Nous nous opposons fermement aux tentatives de changer le statu quo par la force en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale », a dit M. Kishida. « De plus, nous sommes convenus de nous occuper ensemble de diverses questions liées à la Chine, dont celle des droits humains », a-t-il ajouté.

« Barbarie »

Evoquant aussi la Russie, Joe Biden a déclaré qu’elle devait « payer un prix à long terme » pour sa « barbarie en Ukraine » en termes de sanctions imposées par les Etats-Unis et leurs alliés.

« Il ne s’agit pas seulement de l’Ukraine », a dit le président américain. Car si « les sanctions n’étaient pas maintenues à de nombreux égards, alors quel signal cela enverrait-il à la Chine sur le coût d’une tentative de prise de Taïwan par la force? »

Disant s’attendre à ce qu’une telle invasion n’ait « pas lieu », M. Biden a toutefois déclaré que cela dépendrait « de la force avec laquelle le monde fait comprendre » à la Chine le prix qu’elle aurait à payer en cas d’invasion.

Pékin a rapidement réagi en appelant le président américain à « ne pas sous-estimer » sa « ferme détermination » à « protéger sa souveraineté ».

« Nous demandons instamment aux Etats-Unis (…) d’éviter d’envoyer de mauvais signaux aux forces indépendantistes » de Taïwan, a déclaré devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Un responsable de la Maison Blanche a par ailleurs déclaré que les commentaires de M. Biden étaient conformes à la politique américaine sur Taïwan. « Notre politique n’a pas changé. Il a réitéré notre politique d’une seule Chine et notre engagement en faveur de la paix et de la stabilité de part et d’autre du détroit de Taïwan », a dit ce responsable.

M. Biden a sur un autre plan voulu jouer l’apaisement avec Pékin en matière de commerce, affirmant qu’il envisageait de lever certaines barrières tarifaires pesant sur la Chine, soulignant qu’elles n’avaient pas été imposées par son administration.