Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a démenti que le président Vladimir Poutine soit malade, assurant qu’il n’en présentait aucun signe. Le chef de la diplomatie russe a donné également la version de Moscou sur plusieurs points.

La santé du président Poutine comme sa vie privée sont des sujets tabous en Russie, presque jamais évoqués en public.

Mais en réponse à une question de la chaîne de télévision française TF1, M. Lavrov a déclaré dans un communiqué: « Je ne crois pas que quelqu’un qui ait toute sa tête puisse voir chez cette personne (Poutine) des signes d’une maladie ou d’une affection quelconques ».

Lavrov a souligné que Vladimir Poutine, qui aura 70 ans en octobre, apparaissait en public « quotidiennement ».

Lire aussi. « Comme en 1945, la victoire sera à nous », assure Vladimir Poutine

« Vous pouvez le voir à l’écran, lire ou écouter ses discours », a-t-il ajouté. « Je laisse ceux qui répandent de telles rumeurs régler cela avec leur conscience, malgré les occasions quotidiennes qu’ils ont de vérifier ce qu’il en est ».

Vladimir Poutine, au pouvoir depuis plus de deux décennies, a déclenché le 24 février une offensive en Ukraine qui a tué des milliers de personnes, provoqué la plus grave crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde guerre mondiale et entraîné des sanctions occidentales sans précédent contre la Russie.

Lavrov à Ankara le 8 juin

Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov se rendra le 8 juin en Turquie pour discuter de la mise en place de « corridors sécurisés » pour le transport des céréales ukrainiennes, a annoncé mardi son homologue turc Mevlüt Cavusoglu.

« Lavrov viendra en Turquie le 8 juin avec une délégation militaire pour discuter, entre autres, de l’instauration de corridors sécurisés pour le transport des céréales. C’est la question la plus importante », a indiqué le ministre qui veut « créer un centre d’observation des corridors à Istanbul ».

Il n’a pas précisé quelle forme cette observation pourrait prendre ni le rôle exact de la Turquie.

Le président russe Vladimir Poutine s’est dit prêt lundi à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire, y compris des céréales provenant d’Ukraine, lors d’un entretien téléphonique avec le chef de l’Etat turc Recep Tayyip Erdogan.

Lire aussi. Ukraine: Poutine s’entretient au téléphone avec Scholz et Macron des céréales et du conflit armé

Selon M. Poutine, « la partie russe est prête à faciliter le transit maritime sans entraves des marchandises, en coordination avec les partenaires turcs. Cela s’applique également à l’exportation des céréales provenant des ports ukrainiens ».

La Turquie est le principal pays riverain de la Mer Noire, sur sa côte sud, avec la Russie, au nord. La trafic maritime a été rendu difficile depuis le début du conflit par le blocus imposé par la marine russe aux ports ukrainiens et par la présence de mines marines, dont certaines se sont détachées et ont approché les côtes turques.

Quoiqu’alliée de l’Ukraine auquel elle fournit des drones de combat, Ankara est parvenue à maintenir des relations avec Moscou dont elle dépend notamment pour ses approvisionnements en énergie.