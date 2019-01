Vidéo. La Mecque envahie par des cafards

Des milliers de cafards et criquets ont envahi la Mecque ainsi que Djeddah dans la journée de lundi 7 janvier 2019. Outre l’enceinte de la Mosquée Al Haram et ses alentours, de nombreuses écoles et mosquées ont été touchées par le phénomène.

Les médias locaux rapportent que les autorités saoudiennes se sont mobilisées pour neutraliser les insectes, déployant «22 équipes composées de 138 membres et dotées de 111 équipements».

Mohamed Al Kouwaïhes, conservateur de la Mecque, a assuré que le problème est en cours de traitement par les équipes en charge de l'hygiène et de la lutte contre les cafards, ciblant spécifiquement les endroits où prolifèrent les blattes comme les égouts, les toilettes et autres canalisations.

Selon certains experts, le phénomène n'est ni rare ni dangereux pour la santé et se produit à la suite de fortes intempéries et températures chaudes, ces bestioles appréciant particulièrement les zones humides favorables à leur multiplication.