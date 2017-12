Vidéo. France: tempête Carmen,près de 30 départements en alerte orange

Un fort coup de vent est annoncé de la Bretagne jusqu'en Corse ce 1er janvier 2018. Voici les dernières prévisions.

Après «Ana» les 10 et 11 décembre qui a soufflé jusqu'à 161 km/h sur l'Île de Ré, puis «Bruno» les 26 et 27 décembre qui a provoqué des rafales de plus de 150 km/h au Cap Béar (Pyrénées-Orientales), la tempête Carmen est annoncée pour ce 1er janvier 2018. «Une tempête va balayer la France pour le jour de l'An, lundi, des côtes de la Manche à la côte aquitaine avant de se diriger vers le sud-est», prévoit La chaîne météo(société du groupe Figaro). Dimanche après-midi, l'organisme a placé plusieurs dizaines de départements en alerte orange vents violents. Ces départements sont: 09 - Ariège , 11 - Aude , 16 - Charente, 17 - Charente-Maritime, 19 - Corrèze, 23 - Creuse, 24 - Dordogne, 29 - Finistère, 31 - Haute-Garonne, 32 - Gers, 33 - Gironde, 36 - Indre, 37 - Indre-et-Loire, 40 - Landes, 44 - Loire-Atlantique, 46 - Lot, 47 - Lot-et-Garonne, 49 - Maine-et-Loire, 56 - Morbihan, 64 - Pyrénées-Atlantiques, 65 - Hautes-Pyrénées, 79 - Deux-Sèvres, 81 - Tarn, 82 - Tarn-et-Garonne, 85 - Vendée, 86 - Vienne, 87 - Haute-Vienne.

#RÉVEILLON #Pluies et #vents forts (jusqu'à 100 km/h en bord Manche et 70 km/h dans les terre) concernent la #France cette nuit, avant le passage de la #tempête #CARMEN demain. Soyez très prudents ! pic.twitter.com/FDnTNpj3KN — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 31 décembre 2017

Dans le même temps, Météo France a placé toute la façade ouest en vigilance orange, ce qui comprend une vingtaine de départements. Le centre du pays est également en vigilance, ainsi que le Val-de-Loire et la Normandie.

Voici les prévisions émises par notre partenaire:

Lundi matin, entre 8 et 12 heures, le vent soufflera en tempête de la Bretagne à l'Aquitaine avec des vents jusqu'à 120-140 km/h sur les caps, côtes et îles exposés (et localement 150 km/h entre Belle-Île et la Gironde). Dans les terres, les vents souffleront à 100-110 km/h des Pays-de-la-Loire au Poitou.

De 12 à 16 heures, ces vents violents gagnent toutes les régions allant du Val-de-Loire au Limousin avec des rafales à 100-110 km/h.

De 16 à 20 heures, c'est au tour de la Bourgogne, de l'Auvergne et de l'Occitanie d'être balayées par ces vents violents avec des rafales à 140 km/h en montagne, 100-110 km/h en plaine et localement 120 km/h entre le Midi-toulousain et le département de l'Aude.

A partir de 20 heures et jusqu'à mardi 06h, la Provence et la Corse seront balayés par des vents violents. C'est en Corse que la situation sera la plus délicate avec des rafales à 150 km/h sur les caps et côtes exposés et 130 km/h en montagne.

En fin de nuit de lundi à mardi, la tempête Carmen s'évacuera de nos frontières. Mais en raison de conditions météo qui resteront dépressionnaires, d'autres coups de vent sont prévus jusqu'en fin de semaine accompagnés d'un risque élevé de submersion littorale au moment de la pleine mer à cause des forts coefficients de marée (107 jeudi).

Aucune région ne devrait être épargnée par les rafales de vent. Carmen pourrait entraîner des dégâts dus à des chutes de toitures ou d'arbres pouvant endommager le réseau électrique. Dans le Finistère, 400 foyers étaient privés d'électricité en raison des forts vents dimanche matin.

Ce ne sera sans doute pas aussi violent que les tempêtes Lothar et Martin qui avaient frappé l'Europe entre le 26 et le 28 décembre 1999, mais il existe cependant un facteur aggravant pour la façade Atlantique: les forts coefficients de marée. De fait, «conjugués à des vents violents et à une mer très forte, ces forts coefficients entraîneront un risque de submersion au moment des pleines mers, sur les côtes de la Manche et la côte Atlantique», explique La chaîne météo.

La préfecture de Bretagne a appelé à la vigilance de samedi à lundi sur les côtes de la Manche sur son compte Twitter, et des animations du Nouvel an, notamment des baignades, ont été annulées dans la région en raison des conditions météo.

Pourquoi Carmen?

La tempête a été baptisée par Météo-France d'après une liste de noms établie par ordre alphabétique en partenariat avec les services météorologiques espagnol et portugais. L'organisme météo souligne que «donner un nom aux tempêtes permet de communiquer plus efficacement», et que des sondages ont montré que «la population est beaucoup plus attentive aux consignes de sécurité quand la menace de vent fort est clairement identifiée comme reliée à une tempête nommée"