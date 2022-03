Le candidat d’extrême droite Eric Zemmour a enregistré samedi le ralliement du maire RN de Moissac (Tarn-et-Garonne), Romain Lopez, un proche de Marion Maréchal, lors d’un déplacement dans le Sud-Ouest qui a commencé sur un oeuf qu’un homme lui a claqué sur la tête.

« J’ai confiance dans sa démarche. Je le rallie tout à fait naturellement (…) Je n’allais pas rester dans un parti qui a oublié ce que Marion a apporté », a déclaré M. Lopez, premier édile à la tête d’une grande commune RN à rejoindre le candidat Reconquête!, à l’occasion d’une conférence de presse dans sa mairie aux côtés d’Eric Zemmour et Marion Maréchal.

« Je suis toujours adhérent du RN. Je n’adhèrerais pas à Reconquête! (…) Je me considère aujourd’hui comme un maire DVD et plus RN », a ajouté M. Lopez qui a durement critiqué la stratégie du RN et l’absence « de démocratie interne » du parti.

Agé de 33 ans, Romain Lopez est l’ancien attaché parlementaire de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. « Romain est l’incarnation de la réussite locale du camp national », a salué M. Zemmour.

« Un ralliement tel que le tien est un signal important. Des élus locaux qui sont avec Eric (Zemmour) se retrouvent dans cette démarche à la fois de rassemblement à droite et d’écarter ce fameux cordon sanitaire ou en tout cas de l’affaiblir », a exposé Mme Maréchal.

Moissac est « un laboratoire de ce que nous allons faire au niveau national », avait félicité M. Zemmour plus tôt, quelques minutes après avoir reçu un oeuf qu’un homme lui a claqué sur la tête à son arrivée à Moissac.

« On voit de quel côté est la violence, il y a des gens qui ne supportent pas le débat démocratique », a réagi l’ex-polémiste après avoir été accueilli à la mairie par M. Lopez.

A peine sorti de sa voiture, M. Zemmour a été visé par un oeuf frais qu’un homme d’âge mûr lui a claqué sur la tête, a constaté l’AFP. L’auteur a été immédiatement maîtrisé par la sécurité et ensuite emmené par les gendarmes.

Le candidat d’extrême droite doit visiter le cloitre de l’abbaye médiévale de Moissac avant de tenir un meeting à 15H00 à Agen.