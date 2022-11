Une voiture a foncé lundi sur la vitrine d’un magasin Apple en périphérie de Boston, aux Etats-Unis, faisant au moins un mort et 16 blessés, ont indiqué les autorités américaines.

« Un SUV de couleur foncée s’est élancé à une vitesse non déterminée sur la vitrine et a blessé de nombreuses personnes », a indiqué le procureur du comté de Plymouth, Tim Cruz, lors d’une conférence de presse quelques heures après l’incident.

« L’enquête est ouverte et en cours », a-t-il ajouté, les autorités n’ayant pas encore déterminé si l’acte était intentionnel ou non.

Le véhicule a foncé sur le magasin, « blessant et prenant au piège plusieurs personnes à l’intérieur », avaient indiqué les pompiers sur Twitter.

#BREAKING: DA: One dead, 16 transported to hospital after SUV crashes into Apple Store in Hingham. @NBC10Boston pic.twitter.com/PtcINUVpXA

— Eli Rosenberg NBC10 Boston (@EliNBCBoston) November 21, 2022