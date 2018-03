Vidéo. Etats-Unis: des policiers rient alors qu'un détenu agonise

Une vidéo mise en ligne vendredi montre des policiers de Californie regarder un détenu alors qu’il agonisait attaché sur une chaise de contention dans sa cellule.

La vidéo rendue publique par le journal The Tribune de San Luis Obispo en Californie, montre des policiers en train de rire alors qu’un détenu, Andrew Holland, âgé de 36 ans, perd conscience et agonise le 22 janvier 2017.

Un mouvement de protestation a suivi la publication de la vidéo vendredi dernier appelant à la démission du responsable de la prison de San Luis Obispo.

Atteint de schizophrénie et attaché sur une chaise pendant 46 heures avant son décès, le détenu était enfermé à la prison du de San Luis Obispo en Californie depuis septembre 2015 et ce malgré une ordonnance du juge de la cour supérieure SLO qui admet Andrew à l'établissement psychiatrique du comté.

