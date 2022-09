L’ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a été inculpé jeudi à New York de fraude financière dans une affaire de détournement présumé de fonds pour la construction d’un mur entre les Etats-Unis et le Mexique, a annoncé le procureur de Manhattan Alvin Bragg.

« C’est un crime de faire du profit en mentant à des donateurs et, à New York, on vous en tient responsable », a déclaré M. Bragg lors d’une conférence de presse en dévoilant les chefs d’inculpation, dont « blanchiment d’argent », contre Bannon et une association « We Build the Wall » qui avait levé quelque 15 millions de dollars aux Etats-Unis pour financer la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique – une promesse de campagne de Donald Trump élu président en 2016.