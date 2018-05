Vidéo. Des obus de mortier tirés de Gaza frappent le sud d'Israël

L'un des projectiles a atterri dans l'enceinte d'un jardin d'enfants sans faire de blessés. D'autres ont été interceptés par le système de défense antimissile « Dôme de fer ». Plusieurs responsables israéliens ont appelé à une riposte de grande ampleur.

La trêve à laquelle les factions palestiniennes disaient s'astreindre depuis le début de la «grande marche du retour», le 30 mars, vient visiblement de prendre fin. Selon l'armée israélienne, 27 obus de mortier ont été tirés depuis la bande de Gaza, mardi peu après 7 heures du matin, en direction de localités situées de l'autre côté de la clôture. L'un de ces projectiles a atterri dans l'enceinte d'un jardin d'enfants sans faire de blessés, tandis que plusieurs autres ont été interceptés par le système de défense antimissile «Dôme de fer». L'armée israélienne a dans un premier temps répliqué par des tirs d'artillerie contre des positions militaires palestiniennes le long de la frontière, mais plusieurs responsables politiques ont appelé à une riposte de grande ampleur.

L'État hébreu était en état d'alerte et ses drones bourdonnaient sans interruption dans le ciel de Gaza depuis la mort, dimanche après-midi, de trois membres de la branche armée du Djihad islamique. Ces hommes ont été tués par un tir de char, alors qu'ils se tenaient sur une tour d'observation située dans le sud de l'enclave. Un porte-parole militaire israélien a présenté cette frappe comme une réponse à la découverte, peu auparavant, d'un engin explosif le long de la clôture qui sépare les deux territoires. «Nous ne relâcherons pas nos efforts pour venger le sang de ceux qui ont péri et réagirons à cette grave escalade», ont menacé en retour les brigades Saraya al-Quds.

Une flottille de bateaux sous haute surveillance

Cet échange de feu, présenté comme le plus important depuis la guerre de l'été 2014, intervient alors qu'un calme tendu règne à la frontière entre Israël et Gaza. Le Hamas, qui contrôle l'enclave depuis 2007 mais subit de plein fouet l'isolement imposé par l'État hébreu et l'Égypte, s'est associé fin mars aux appels à manifester issus de la société civile. Au moins 119 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne au cours de ces rassemblements majoritairement non violents, mais en marge desquels des groupes munis de pierres, de cocktails Molotov et de cisailles ont visé les soldats et tenté de franchir la clôture. En dépit d'un très lourd bilan, pas une roquette n'a été tirée durant cette période par les factions palestiniennes.

Le Hamas, déterminé à utiliser cette mobilisation pour faire pression sur Israël, laisse entendre que des négociations indirectes se déroulent actuellement en vue d'aboutir à un assouplissement du blocus, en contrepartie d'une trêve de longue durée. Depuis les manifestations du 14 mai, lors desquelles plus de 60 Palestiniens ont été tués, il a imposé une mise en sourdine de la «marche du retour» comme un signe de bonne volonté. Mais l'absence d'horizon, ainsi que l'épuisement d'une population confrontée depuis dix ans à une grave crise humanitaire, rendent sa position chaque jour un peu plus inconfortable.

Mardi matin, une flottille de bateaux de pêche affrétée par les organisateurs de la «marche du retour» et censés transporter des malades, des blessés et des étudiants qui cherchent à quitter l'enclave quittera symboliquement le port de Gaza. Ses chances de déjouer la surveillance de la marine israélienne, qui impose un strict blocus maritime au territoire, sont a priori nulles. Mais le lourd souvenir laissé par l'interception, il y a tout juste huit ans, du navire turc Mavi Marmara, rappelle à chacun que ce type d'initiative peut dégénérer à tout moment.

Par Cyrille Louis, envoyé spécial à Gaza