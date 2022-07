De Penelope Cruz à Cate Blanchett, une pluie de stars est attendue à la 79e Mostra de Venise (31 août-10 septembre), qui accueillera en compétition les opus de Darren Aronofsky, Alejandro Inarritu et Luca Guadagnino, a annoncé mardi le festival.

Au total, 23 films seront en lice pour le prestigieux Lion d’or du meilleur film à cette Mostra, qui se veut « une fenêtre ouverte sur le monde », a souligné lors de sa présentation en ligne le directeur artistique Alberto Barbera, dénonçant notamment la détention de trois cinéastes en Iran.

L’un d’eux, Jafar Panahi, qui doit purger une peine de six ans pour « propagande contre le régime », sera d’ailleurs en compétition avec « Kherst Nist » (« Les ours n’existent pas »).

La France est particulièrement bien représentée cette année avec pas moins de cinq films en compétition: « Les enfants des autres » de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, « Un couple » de Frederick Wiseman, « Les miens », un portrait de famille signé Roschdy Zem, « Athena » de Romain Gavras sur une révolte en banlieue, et « Saint Omer » d’Alice Diop, un premier film sur l’infanticide.

Le cinéaste-écrivain français Florian Zeller s’est offert Hugh Jackman, Laura Dern et Anthony Hopkins pour « Le fils », son nouveau texte théâtral sur les rapports père-fils.

Les stars ne manqueront pas cette année sur le tapis rouge du Lido face à la mer: la star espagnole Penelope Cruz est la protagoniste d’un film italien, « L’immensité » d’Emanuele Crialese, tandis que l’Australienne Cate Blanchett incarne une cheffe d’orchestre dans « TAR » de Todd Field.

Ce festival marquera aussi le retour de Darren Aronofsky avec « The whale » (« La baleine »), tiré d’une pièce de théâtre et avec Brendan Fraser en tête d’affiche.

Autre grand nom: le Mexicain Alejandro Inarritu, avec un film « très personnel » selon Barbera: « Bardo, la fausse chronique de quelques vérités ».

Très attendu, « Bones and all », de l’Italien Luca Guadagnino, affiche une distribution hollywoodienne, de Timothée Chalamet à Chloë Sevigny.

La Britannique Tilda Swinton sera au générique de « The eternal daughter » de Joanna Hogg, tandis que Colin Farrell sera le protagoniste de « The banshees of Inisherin » de Martin McDonagh.

« Blonde » de Andrew Dominik, un film inspiré de Marilyn Monroe avec Ana de Armas dans le rôle-titre et Adrien Brody, devrait faire tourner les têtes.

L’action militante de l’artiste photographe Nan Goldin sera au centre de « All the beauty and the bloodshed » de Laura Poitras, sur le scandale des médicaments opiacés aux Etats-Unis.

Enfin, c’est à « White noise » de Noah Baumbach, avec Adam Driver et Greta Gerwig, que reviendra l’honneur d’ouvrir la compétition vénitienne.

Voici la liste des 23 films qui seront en lice pour le Lion d’or du meilleur film:

– Film d’ouverture : « WHITE NOISE » de Noah Baumbach (Etats-Unis, 136 minutes) avec Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy

– « IL SIGNORE DELLE FORMICHE » de Gianni Amelio (Italie, 134 minutes) avec Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco

– « THE WHALE » (« La baleine ») de Darren Aronofsky (Etats-Unis, 117 minutes) avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton, Ty Simpkins

– « L’IMMENSITÀ » (« L’immensité ») de Emanuele Crialese (Italie, 97 minutes) avec Penelope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato

– « SAINT OMER » de Alice Diop (France, 122 minutes) avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit

– « BLONDE » de Andrew Dominik (Etats-Unis, 165 minutes) avec Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher

– « TAR » de Todd Field (Etats-Unis, 158 minutes) avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Mark Strong

– « LOVE LIFE » de Koji Fukada (Japon/France, 123 minutes) avec Fumino Kimura, Kento Nagayama, Atom Sunada

– « ATHENA » de Romain Gavras (France, 97 minutes) avec Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek, Alexis Manenti

– « BONES AND ALL » de Luca Guadagnino (Etats-Unis, 130 minutes) avec Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny

– « THE ETERNAL DAUGHTER » de Joanna Hogg (Etats-Unis/GB, 96 minutes) avec Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies

– « BARDO, FAUSSE CHRONIQUE DE QUELQUES VERITES » d’Alejandro Iñárritu (Mexique) avec Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid

– « SHAB, DAKHELI, DIVAR » (« Au-delà du mur ») de Vahid Jalilvand (Iran, 126 minutes) avec Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee

– « THE BANSHEES OF INISHERIN » de Martin McDonagh (Irlande/GB/Etats-Unis, 109 minutes) avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

– « ARGENTINA, 1985 » de Santiago Mitre (Argentine, 140 minutes) avec Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Norman Briski

– « CHIARA » de Susanna Nicchiarelli (Italie/Belgique, 106 minutes) avec Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli

– « MONICA » de Andrea Pallaoro (Etats-Unis/Italie, 106 minutes) avec Trace Lysette, Patricia Clarkson, Adriana Barraza, Emily Browning, Joshua Close

– « KHERS NIST » (« Les ours n’existent pas ») de Jafar Panahi (Iran, 106 minutes) avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri

– « ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED » de Laura Poitras (Etats-Unis, 113 minutes)

– « UN COUPLE » de Frederick Wiseman (France/Etats-Unis, 63 minutes) avec Nathalie Boutefeu

– « THE SON » (« Le fils ») de Florian Zeller (GB, 123 minutes) avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins, Hugh Quarshie

– « LES MIENS » de Roschdy Zem (France, 85 minutes) avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn, Rachid Bouchareb, Abel Jafrei, Nina Zem

– « LES ENFANTS DES AUTRES » de Rebecca Zlotowski (France, 104 minutes) avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira