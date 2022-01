Un nouveau sous-variant d’Omiron a été détecté dans plusieurs pays du monde dont Israel. Selon I24 News, l’Etat cette sous-espèce baptisée BA2 a été signalée chez au moins 20 personnes dans l’Etat hébreu. Cette souche a été identifiée il y a quelques semaines en Chine. Selon les scientifiques, elle pourrait être plus violente en terme de contaminations, comparée à Omicron et ses sept mutations font redouter une virulence plus importante.