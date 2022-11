La chaleureuse accolade suivie d’un baiser du président français Emmanuel Macron au président algérien, Abdelmadjid Tebboune a étonné plus d’un sur les réseaux sociaux. Les deux chefs d’État ont échangé brièvement au cours des travaux de la 27e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27) qui se déroule à Charm el-Cheikh.

« On ne savait pas que Tebboune était de la famille à Macron », « un peu too much où c’est une idée ? », s’interroge les internautes quant à ces retrouvailles filmées par plusieurs personnes sur place et rediffusées sur les chaînes de télévision publiques algériennes.

Le président français en a profité pour féliciter le président algérien pour l’organisation du sommet de la Ligue arabe à Alger les 1er et 2 novembre. Un sommet qui a marqué l’absence de plusieurs chefs d’État du monde arabe.