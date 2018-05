Vidéo. Belgique: deux policiers et un passant tués dans une fusillade à Liège

Deux policiers ont été tués et deux autres blessés mardi dans une fusillade à Liège, ont indiqué les médias belges, relevant que l'assaillant a été neutralisé.

Le tireur, qui avait pris une femme en otage, a finalement été abattu par le peloton anti-banditisme de la police locale.

"Il était près de 10h30 mardi quand des coups de feu ont été entendus dans le centre-ville liégeois. Un homme armé avait tiré sur deux agents de police à hauteur du café des Augustins, dans la rue du même nom. Il avait ensuite pris la fuite et retenait une femme de ménage au lycée de Waha", a-t-on précisé de mêmes sources.

VIDEO: Gunfire heard as gunman opens fire in the Belgian city of Liège, killing 3 people and injuring 2 others pic.twitter.com/Xme6KmzsN9

— BNO News (@BNONews) May 29, 2018